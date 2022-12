Côte d'Ivoire : Lanciné Diabaté Kalifa pour un lycée d'excellence à Danané

Les meilleurs élèves du lycée moderne Zingbé Mathias de Danané au titre de l’année 2021-2022 ont été récompensés ce Vendredi 16 Décembre 2022 par Lanciné Diabaté Kalifa, à l’occasion d'une journée d'excellence initiée par sa Fondation LDK à Danané dans ledit établissement.

ÉDUCATION : Lanciné Diabaté Kalifa pour un lycée d'excellence à Danané

Pour cette première édition qui a commencé par le Collège DROH Bieu de Danané, ce sont 20 élèves des premiers et second cycle qui ont été primés pour mieux aborder la nouvelle année scolaire.

Chef d'entreprise et natif de Danané, le président-fondateur de la fondation LDK a précisé avoir institué depuis peu ce prix d’excellence pour stimuler ses jeunes frères et sœurs des lycées et collèges de Danané et célébrer le mérite d’une part et d’autre part d’aider les parents dans la scolarisation de leurs enfants à travers des distinctions de meilleurs élèves.

« Cette initiative répond à une volonté de créer une saine émulation au niveau de nos jeunes frères et sœurs à l’école à Danané de façon générale et particulièrement ceux du lycée Zingbé Mathias; pour féliciter et encourager les meilleurs puis éventuellement inciter les autres au travail. Je souhaite ainsi créer un déclic en eux. » a dit d'emblée Lanciné Diabaté Kalifa, parrain de la cérémonie du jour.

Représentants du Drena, Guides religieux et parents d'élèves étaient présents et témoins de cette journée placée sous le sceau de l'excellence. « Aujourd’hui, nous célébrons les élèves qui se sont illustrés l’an dernier par leur résultat scolaire. Cette cérémonie vient créer en vous, élèves, une prise de conscience pour faire mieux. Vous devez aller au-delà de vos limites afin de voir vos noms inscrits au nombre des futurs lauréats. Mettez-vous au travail pour procurer du plaisir à vos parents qui souffrent pour vous scolariser. » a indiqué Coulibaly Sidiki, proviseur du lycée moderne Zingbé Mathias de Danané. Et de poursuivre en marquant sa joie particulière à l'endroit des filles récipiendaires : « Ma joie est manifeste ce matin car sur 20 élèves primés, 11 jeunes filles se sont illustrées. Leur présence parmi les lauréats témoigne de ce qu’on peut être jeune fille et aimer les études malgré les nombreuses tentations. Je vous invite à travailler et à vous focaliser sur les études afin que demain, on puisse vous célébrer. »

A l’image de la première fois au collège DROH Bieu, des prix ont été offert aux trois premiers de chaque niveau, allant de la 6ème à la Première de l'année dernière. Ainsi le premier empoche la somme de 60.000F quand les deuxième et troisième se contentent respectivement 50.000 F et 40.000 F CFA. Les deux grands prix d'une valeur de 250.000F CFA chacun sont revenus à mesdemoiselles Bayoko Chantal avec une moyenne de 17,12 pour le 1er Cycle et Dibopieu Ingrid Marie Guylaine avec une moyenne de 16,51.

Avant de prendre congés de ses filleuls, le parrain Lanciné Diabaté Kalifa s'est dit surpris que chacun des récipiendaires du jour ait obtenu plus de 15 de moyennes. « Cela signifie qu’il y a de la ressource qui demande juste à être encadré et donc accompagné. Cette performance m’amène à dire que cet établissement mérite d’être un lycée d’excellence. Je pars également satisfait de la discipline avec laquelle les élèves ont pu écouter notre message à leur endroit.

Comme perspectives, il s’agit principalement de tout mettre en œuvre pour relever le niveau des élèves de la ville et pourquoi pas faire en sorte qu’on ait un lycée d’excellence à Danané ? A ce niveau, j’appelle à l’union de tous les fils et filles de Danané pour jouer pleinement leur rôle pour qu’on puisse atteindre l’idéal d’un lycée d’excellence. » a-t-il indiqué avant de souligner l'importance qu'il y a à être excellent :

« L’excellence commence par la discipline. Fils de ferronnier, je suis parti de Danané après le Bepc. C’est au Lycée Technique d’Abidjan que j’ai pris conscience de ce que l’école pouvait apporter à un élève. Et cela m’a interpellé tout le temps. Chers élèves, retenez que l’école est à l’image du volant d’un véhicule. L’école c’est donc la direction de votre vie. Chacun souhaite tenir sa propre direction pour se sentir plus en confiance. Vous avez donc le choix d’avoir vous-mêmes le volant de votre vie ou vous faire conduire par les parents. L’école est un puissant canal de transformation de destinée qui offre les mêmes chances de réussite à tous les enfants. Vous pouvez encore construire votre vie. Aux examens, il n’y a pas de loto. C’est le résultat de votre travail. Alors mettez-vous au travail pour espérer faire des études supérieures à l’INPHB de Yamoussoukro. Je veux être pour vous ce repère pour vous orienter sur le chemin de l’excellence car l’excellence a de tout temps guidé ma vie. J'ai fait gagner Danané à Variétoscope et Wozo Vacances pour vous servir de modèle, celui-là qui veut être premier dans la vie de tous les jours, il faut faire son possible pour être parmi les meilleurs. Mon exemple suffit pour vous convaincre ce rêve d'excellence est bien possible. »

Aux autres élèves, Lanciné Diabaté Kalifa les a exhortés à s’armer davantage de courage pour maintenir le cap et amorcer la suite de leur cursus scolaire avec beaucoup d’atouts.

Message bien perçu des élèves du lycée moderne Zingbé Mathias de Danané qui ont traduit leur adhésion aux valeurs d'excellence à travers un sketch et ballet forts instructifs.

-------------------

Une correspondance de

Sony WAGONDA