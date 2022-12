Côte d'Ivoire : Bonne nouvelle pour Yacine Idriss Diallo

Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, fait partie 113 personnalités ivoiriennes distinguées à la 4e édition des WHO'S WHO IN COTE D'IVOIRE 2022.

Yacine Idriss Diallo distingué

La quatrième édition de la cérémonie WHO'S WHO IN COTE D'IVOIRE a eu lieu le mercredi 14 décembre 2022 au complexe CRRAE-UMOA au plateau. Une cérémonie qui a vu la distinction de 113 personnalités exerçant dans divers secteurs d'activité et considérées comme des acteurs éminents de la Côte d'Ivoire.

''Dans ce maillage intergénérationnel de 113 Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, figure le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo'', informe la FIF dans une note dont copie nous est parvenue.

''Elu à la tête de la FIF depuis avril 2022, le Président de la FIF a fait connaître son dynamisme à donner une nouvelle empreinte au rayonnement du football ivoirien. Notamment, le repositionnement rapide des relations bilatérales entre la FIFA et la Côte d'Ivoire ainsi que le renouvellement de confiance de la part des entreprises citoyennes de Cote d'Ivoire '', a indiqué l'instance dirigeante du football ivoirien.

Notons que la cérémonie de distinction WHO'S WHO IN COTE D'IVOIRE a été initiée par Michel Russel Lohoré, ancien journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Il s'agit, en effet, d'un évènement promotionnel de l'excellence. Notamment, des personnes qui font rayonner la Côte d'Ivoire.

Le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi, le chanteur Alpha Blondy, le maire de Cocody, Jean Marc Yacé et le directeur Développement du Groupe Sea Invest, Johann Djedjé, figurent sur cette liste de l'édition 2022.