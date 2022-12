Régionales, municipales : Le RHDP en position pour tout rafler

À l'occasion de la grande réunion avec l'encadrement politique, le lundi 19 décembre 2022, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a réaffirmé son ambition d'opérer une véritable razzia lors des prochaines élections régionales et municipales. Gilbert Kafana Koné, le président du directoire, a mis les houphouëtistes en ordre de bataille.

Côte d'Ivoire : Le RHDP veut confirmer son "statut de parti dominant"

Gilbert Kafana Koné a sonné la grande mobilisation le lundi 19 décembre 2022 lors de la grande réunion avec l'encadrement politique du RHDP à l'Hôtel Ivoire. D'entrée de jeu, le président du directoire du parti des houphouëtistes a félicité les équipes du secrétariat exécutif, plus particulièrement le secrétariat national en charge des élections pour la qualité du mode opératoire élaboré à l'attention des Commissions locales d'arbitrage.

Au cours de son allocution, le maire de la commune de Yopougon a clairement expliqué les ambitions du parti au pouvoir pour les prochaines élections régionales et municipales.

"Nous devons gagner les élections locales, consolider notre présence dans les territoires, pour que le plus petit hameau de Côte d’Ivoire ressente les bienfaits des acquis de la croissance économique de la politique du président de la République, président de notre parti", a fait savoir le ministre d'État, ministre auprès du président de la République, chargé des Relations avec les institutions de la République.

Le président du directoire du RHDP a reconnu que son parti n'est plus seul sur la scène politique. En effet, a-t-il rappelé, le paysage politique en Côte d'Ivoire s'est reconstitué et l'opposition significative s'est repositionnée dans le débat public.

"Les échéances politiques à venir sont d’une importance capitale (...) Nous devons gagner pour que le RHDP demeure un parti fort. Un parti solide pour soutenir la stabilité politique nécessaire à la poursuite du développement, à la consolidation du progrès social et au maintien de la paix civile retrouvée", a lancé l'ex-ministre de l'Emploi et des Affaires sociales.

"Le RHDP est à une étape décisive"

Pour sa part, Ibrahim Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP, a rappelé le caractère spécial de la rencontre qui s'inscrivait dans le cadre du processus de désignation des candidats aux prochaines élections couplés des conseillers régionaux et municipaux.

"Aujourd’hui, le RHDP est à une étape décisive. Le processus de sélection des candidats du parti aux prochaines élections locales est une première dans la vie de notre parti. Il participe de la réforme engagée par le président du parti et obéit à quatre (4) principes généraux", a laissé entendre le maire de Koumassi. Il faisait allusion à la transparence, la cohésion, la discipline et la solidarité.

Rappelons que le RHDP compte 23 conseils régionaux sur 31 et 147 communes sur 201. "2025 se prépare dès maintenant. Nous devons sortir de chaque compétition électorale plus forts et plus rassemblés. Pour cela, nous devons consolider et renforcer chaque jour, les fondamentaux de notre Grand Parti. Je voudrais donc compter sur votre sens du militantisme constructif et de la cohésion, dans l’intérêt supérieur du RHDP", a recommandé Bacongo.