Marié depuis 9 ans, Mulukuku Dj rend un bel hommage à sa femme

Le présentateur de l’émission Showbuzz, Mulukuku DJ, a rendu un bel hommage à la femme qui partage sa vie depuis plus de 9 ans.

Mulukuku DJ : ‘’ Merci mon DIEU d’avoir mis cette femme sur mon chemin ‘’

Dans un message posté sur sa page Facebook, l’artiste Coupé décalé, reconverti en animateur-télé, Mulukuku DJ, a rendu un bel hommage à la femme qui partage sa vie depuis de nombreuses années. Marié depuis maintenant neuf ans, l’artiste entendait ainsi marquer une pause pour célébrer la mère de ses enfants.

‘’ La première fois que je jette mon regard sur elle, c’est en 1999. Wow ! C était électrique, mais elle était trop belle et classe pour moi. C’est ce que je me suis dis. Mais en 2002 je décide enfin d’y aller avec toute la hargne, et la rage de la dompter. Je réussi et je décide d’en faire mon épouse en 2013. Nous eûmes des enfants, et de très beaux. Merci mon DIEU d' avoir mis cette femme sur mon chemin. Merci à toi mon amour pour l’éducation des enfants, merci pour l’homme que je suis. Que DIEU te bénisse abondamment et qu'il nous accorde la santé et longue vie. Joyeuse noce de faïence Mme DIÉ. Je t aime ‘’, a écrit Wilfreid DIÉ alias Mulukuku.

Un message qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes dont certains n’ont pas manqué de complimenté l’epouse du chanteur

‘’La douce, la belle, l'aimante, la maternelle, la patiente, la sage ce sont des vertues que je vois en toi quand je te regarde. Le foyer, c'est la femme et sache que tu es une GRANDE DAME. Merci pour cette magnifique famille que vous formez. Que Dieu vous permette de vieillir l'un à côté de l'autre. Qu'il mette la baraka dans vos enfants pour qu'ils fassent votre bonheur ! Wilfried Dié prend bien soin de ta magnifique famille tu as beaucoup de chance de les avoir ‘’, a commenté une internaute.

‘’ Mon vieux, tu as bien fait de prendre ta femme en 1999 deh, sinon depuis ESPOIR 2000, il y’a plus bonne femme, le pire même depuis ADO est devenu président, leur prix à augmenter. Y’a pont sur nous maiiinnonnn ‘’ , s’est exprimé un autre internaute.