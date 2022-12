La Caph-CI plaide pour une intégration véritable des personnes handicapées

La Coordination des associations de personnes handicapées de Côte d’Ivoire (Caph-ci), a fait un important plaidoyer lors de la Journée internationale des personnes handicapées.

Ce qui s'est passé lors de la Journée internationale des personnes handicapées

« Les personnes en situation de handicap affrontent quotidiennement leur réalité vis-à-vis des difficultés de la vie. Nous, État du Canada, sommes partenaires dans le cadre de l’amélioration de vos conditions de vie, quel que soit le handicap. Il y a plus de 200 projets conçus pour le bien-être de ces personnes en situation de handicap, et nous avons un engagement commun de la gestion inclusive de leur situation», tels sont les propos de l’ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, Anderson Blanc. Il les a tenus le jeudi 15 décembre 2022, au cours d’une activité organisée au Centre d’actions culturelles d’Abobo (Caca), par les membres de la Coordination des associations de personnes handicapées de Côte d’Ivoire (Caph-ci).

Cette structure, en partenariat avec l’ambassade du Canada, pays très avancé dans la gestion de ces personnes, voudrait selon son président Yacouba Koné, renforcer la participation de ces personnes en situation de handicap, à la gouvernance locale par des ateliers de développement du leadership, et une campagne de sensibilisation.

Selon lui, il s’agit de promouvoir l’intégration des personnes vivant avec un handicap dans le tissu social. « Nous ne sommes rien sans la société. Il faut donc intégrer les personnes vivant avec un handicap dans le tissu social. Nous, personnes en situation de handicap, voudrions traduire notre gratitude et notre reconnaissance au Canada, notre partenaire très avancé sur notre sujet, qui nous aide à progresser dans nos projets », dixit Yacouba Koné.

Par ailleurs, les personnes en situation de handicap restent convaincues que l’un des leviers fondamental et incontournable pour une société inclusive reste la gouvernance locale. C’est pourquoi, elles ont postulé et restent heureusesd’avoir obtenu un financement du Fonds canadien d’initiatives locales (Fcil) pour réaliser un projet de 13 mois qui porte sur le thème: « Renforcer la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale par des ateliers de développement du leadership et une campagne de sensibilisation ».

Ce projet débuté depuis le mois de septembre 2022, aboutira à terme, à la mise en place d’un cadre de concertation dans les communes. Le vice-président de cette structure, Dr Adama Koné, présentant leurs activités, a souhaité que leurs préoccupations et décisions soient prises en compte dans les grandes décisions.

Il a aussi souhaité leur implication dans les instances de décisions en privilégiant une approche approximative, dans le cadre des enjeux de la bonne gouvernance locale. Représentant le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, Victorien Koné, directeur de la promotion des personnes handicapées, a remercié le gouvernement, le peuple et l’ambassade du Canada pour son soutien et son estime.