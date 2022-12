Côte d'Ivoire : Agboville a son Centre de gestion intégrée

Le ministère des Transports se rapproche des populations de la région de l’Agneby-Tiassa. En effet, un Centre de gestion intégrée ouvre ses portes à Agboville en 2023.

Centre de gestion intégrée à Agboville: Plus besoin d’aller à Adzopé pour s'établir un permis de conduire

L’annonce a été faite, mercredi 21 décembre 2022, par le représentant du préfet de région de l’Agneby-Tiassa, Yssouf Soumahoro, lors du lancement de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière pendant les fêtes de fin d’années.

« La présence du Centre de gestion intégré va booster l’obtention des permis de conduire. Les gens n’iront plus à Abidjan pour faire les examens de sang, pour le permis, les mutations de véhicules, le renouvellement des cartes de transport, pour les cartes grises. Au niveau d’Agboville, on était obligé d’aller à Adzopé. Tout va se faire maintenant à Agboville pour la région de l’Agneby-Tiassa », a dit le directeur régional des Transports, Vincent Coulibaly, rapporte l’AIP.

Le Centre de gestion intégrée (CGI) est une plateforme technologique alliant le confort et l’optimisation des processus administratifs sous forme d’un guichet unique et qui a pour but la modernisation de l’activité du transport routier en Côte d’Ivoire. Il facilite dans un premier temps toutes les procédures liées au traitement à l’édition et à la délivrance des documents administratifs du transport. Dans un second temps, cette plateforme rend possible la gestion en temps réel sur l’ensemble du territoire national.