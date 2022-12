Noël : Nash apporte le sourire aux enfants défavorisés

L’ONG Siançons, dirigée par l’artiste rappeuse Sonloue Natacha alias Nash, organise le Festi Noël, le vendredi 23 décembre 2022 à l’Agora de Koumassi de 8 h à 18 h. L’objectif de la "go cracra du djassa" est de permettre à 300 enfants vulnérables vivant dans des situations précaires de vivre une fête de la nativité du Christ dans la joie et la gaieté.

Ce que l’artiste Nash a prévu pour célébrer la fête de Noël

Selon l’ONG Siançons, présidée par la « go cracra du djassa », ambassadrice nationale de l’Unicef pour les enfants, cette activité est organisée pour égayer les gamins qui malheureusement, n’ont pas la chance de participer aux festivités de fin d’année compte tenu de la situation précaire des parents.

Le Festi Noël est initié pour les enfants de 7 à 15 ans en situation de rue, les orphelins, les enfants des centres de protection et des quartiers défavorisés du district d’Abidjan. Au programme, l’ONG entend redonner vie à ces enfants par un arbre de Noël, des rencontres sportives entre les artistes invités pour des prestations, un partage de repas, un espace ludique où il y aura des jeux et des classes d’art visuels, apprend-on auprès des organisateurs.

Par cet ensemble d’activités, l’ONG Siançons à but non-lucratif s’inscrit dans sls actions sociales et humanitaires en Côte d’Ivoire. La possibilité est donc donnée aux enfants de s’amuser et de profiter un tant soit peu de ce jour comme tous les autres enfants du monde.

L'artiste Hip-hop Nash à travers « Siançons » créé en 2020, veut redonner le sourire aux enfants défavorisés vivant dans les rues. Pour ce faire, en plus des accompagnements de certains artistes et acteurs culturels nationaux, l’ambassadrice du nouchi demande davantage un soutien financier et matériel de tout un chacun pour la cause de ces enfants défavorisés.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci