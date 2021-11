Concert 20 ans de Nash : Me N'dry Claver rejoint le "gbonhi"

À quelques jours de son concert, prévu pour le samedi 20 novembre 2021, Nash a réussi la prouesse d'enrôler Me N'dry Claver dans son "gbonhi". La rappeuse ivoirienne a rencontré l'avocat de Charles Blé Goudé, qui n'a pas hésité à s'offrir des tickets pour la célébration des 20 ans de carrière de la "go cracra" du "djassa".

Me N'dry Claver apporte son soutien à Nash

Nash sera en attraction au Palais de la Culture de Treichville pour la célébration de ses 20 ans de carrière. L'artiste-chanteuse a annoncé au cours d'une conférence de presse le mardi 12 octobre 2021 qu'elle réserve une belle surprise à tous ses fans. "J'invite tous les amoureux de ma musique à effectuer massivement le déplacement au Palais de la culture. Le dress code, c'est une jacket et un jean "pété pété". On va passer de bons moments et je leur réserve de belles surprises", avait promis la promotrice du Festival Hip Hop Enjaillement.

Me N'dry Claver ne veut pas de faire conter ce spectacle placé sous la direction artistique du reggaeman ivoirien Kajeem. Il a donc décidé d'apporter son soutien à Sonloué Natacha Flora (nom à l'état civil de Nash). L'avocat de Charles Blé Goudé a échangé avec la "go cracra du djassa" le vendredi 12 novembre 2021.

"Elle s'appelle NASH. C'est son nom d'artiste. Je l'aime. Elle aussi hein. Bon. Nous nous aimons. Ma petite sœur et moi. Elle est passée me rendre une visite aujourd'hui. Actuellement je suis trop dangereux dans le vocabulaire", a confié l'homme de droit après la rencontre. Il a également donné rendez-vous aux amoureux de la musique de Nash au Palais de la culture de Treichville.

Peu avant Me N'dry Claver, Le Molare a déjà marqué son adhésion pour le concert de Nash. ""J'ai été reçue par mon vié père Molare pour une séance de bara dans ses locaux à M.GROUP pour m0es 20 ans de carrière le 20 novembre à l'esplanade du Palais de la Culture. C'était tchô ! Vraiment, donnez-lui assez de gbôs, car il a siancé zo, en plus de mettre tout son matériel complet à ma disposition, il achète 100 tickets pour me soutenir et il a même confirmé sa présence", annonçait Nash en octobre. Il faut préciser que le patron de M Group s'est octroyé 100 tickets.