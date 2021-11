Chaude empoignade entre Albarack la voix d'or et le groupe VDA

L’interview accordée récemment à Afrique-sur7 par le jeune artiste ivoirien Albarack la voix d’or, a déclenché une folle polémique sur la toile.

Albarack à Jim VDA: ‘’ Tu es en haut, il faut descendre un peu parce que c’est en bas qu’on va t’enterrer''

Dans une interview récemment accordée à afrique-sur7.ci, Albarack la voix d’or a expliqué une situation qu’il a vécue avec le groupe Zouglou Voix des anges (Vda). ''Vu que moi je fais de la variété, je fais aussi du Zouglou. Donc j'ai une chanson, c'est Marko le king qui a arrangé le son et avec ma boite de production Dream Maker, on a voulu envoyé le son au groupe Vda. Juste avant leur concert du 13 février 2021. Ils n'ont pas donné de suite (...) Et après, j'étais surpris de voir qu'ils ont fait le feat avec Kerozen, et c'était le même concept en fait. J'étais vraiment affecté, mais c'est le game. Moi je ne garde rien en cœur contre qui que ce soit'', a indiqué Albarack.

S’en est suivie une chaude polémique qui a enflammé la toile au point où l’artiste a été invité ce vendredi à l’émission peopl’Emik diffusée sur La 3. Albarack a donc été confronté à la réaction de Pitch, l’un membre du groupe Vda qui dit ne pas se sentir concerné par cette histoire. ‘’Nous, il y a des choses dans lesquelles on ne veut plus rentrer. Si quelqu’un cherche son buzz, si quelqu’un veut se faire connaitre, ça n’engage que lui. Nous, on ne se sent pas concerné par ce qu’il dit. Le groupe Vda ne se sent pas concerné. Nous, ce n’est pas chanson qui nous manque. A l’heure où nous sommes arrivés, nous sommes les dignes ambassadeurs de la Côte d’Ivoire partout en Europe. On ne veut plus se remettre dans la boue‘’, a soutenu Pitch.

Albarack a également affirmé avoir reçu un appel de Jim, le lead vocal du groupe Vda. ‘’Il m’a appelé la dernière fois, on a parlé suite à l’interview. Je l’ai trouvé un peu hautain. Avant ça, je ne jugeais pas, mais c’est quand on a conversé, il m’a dit certains mots, il m’a dit que je cherche de la contenance, que je ferai mieux de me concentrer sur ma carrière(…) Il a parlé avec une certaine désinvolture‘’, a dénoncé Albarack la voix d’or avant d’envoyer un message à Jim: ‘’ Tu es en haut, il faut descendre un peu parce que c’est en bas qu’on va t’enterrer‘’, a lancé l’enfant de Tiassalé. Puis d’ajouter: ‘’ Vous parlez de boue mais sachez que là où vous êtes, c’est Dieu qui place là-bas‘’.