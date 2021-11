Qui veut verrouiller Nash ? La rappeuse menace de tout dévoiler

Nash était en concert à l'esplanade du Palais de la culture de Treichville pour la célébration de ses vingt ans de carrière. La "go cracra du djassa" a communié avec son "gbonhi" pendant plusieurs heures. Au lendemain de son spectacle, Sonloue Flore Natacha, de son vrai nom, semble régler ses comptes...

Après son concert, Nash s'attaque à ses détracteurs

La date du samedi 20 novembre 2021 demeure à jamais gravée dans la carrière musicale de Nash. Et pour cause, c'est ce jour qu'a choisi "Oman" pour remercier son "gbonhi", c'est-à-dire ses fans. Annoncé en grande pompe, le concert des 20 ans de carrière a eu lieu le samedi 20 novembre 2021 à l'esplanade du Palais de la culture de Treichville. La rappeuse ivoirienne a fait voyager ses fans à travers différentes chansons sous le regard de plusieurs artistes-chanteurs dont Soum Bill et Tina Glamour, la mère de feu Arafat DJ.

Quelques jours après son concert, Nash a craché ses vérités à travers une publication sur sa page Facebook. "On ne néglige jamais un artiste. Car tant qu'il vit, il a la santé, il mouhin (peut, NDLR) toujours créer. Il n'est jamais fini. Je suis auteur compositeur, interprète, productrice. Quelqu'un qui se gère lui-même et quelqu'un qui est géré, ce n’est pas la même marche ou le même parcours. Respectez ceux qui s'autoproduisent et financent eux-mêmes leurs projets, ils ont du mérite et n'attendent pas d'abord qu'on les aide", a lancé la "fille" de Boni RAS.

Cependant, la promotrice du Festival Hip Hop Enjaillement a assuré qu'elle n'en veut pas à ceux qui la ferment ou la boycottent ou refusent de la soutenir. "Au contraire, ils me font avoir confiance en moi et m'aident à relever les défis. Par sagesse, je ne dis pas le nom de ceux qui me minent, mais un jour si vous me poussez à bout, je vais faire un direct pour tout dire", a-t-elle menacé.

Par ailleurs, Nash a précisé que tant qu'elle sera vie, ses détracteurs seront obligés de la respecter. Ce que tu méprises, quelqu'un adule. 20 ans de carrière, 3 albums, un maxi single de 6 titres, plus de 100 singles, des featurings beaucoup de tournées internationales, des prix obtenus, même si ce n’est pas disque d'or , un CV artistique gbé, donc 20 ans de carrière là je n'ai pas chié. Sinon que j'ai réduit mon conducteur au concert hein, j'ai gbra (annulé, NDLR) au moins 4 sons. Sinon, moi je peux faire 5h de live. Je Bara (travaille) pour ça", a ajouté l'ambassadrice de l'UNESCO.