Grand Marathon du Kouritenga : Traoré Soumaïla termine 4e

Absent de la scène internationale depuis un an pour des raisons professionnelles, Traoré Soumaïla a signé son retour le week-end dernier. C'était dans le cadre du Grand Marathon International du Kouritenga ville située à 200 km de Ouagadougou dans le centre-est du Burkina Faso. Et pour ce grand retour, le recordman ivoirien au Burkina Faso (2 h 19 min) a signé un chronomètre de 2 h 28 min et finit 4e sur le 42,195 km.

Grand Marathon du Kouritenga au Burkina : Traoré Soumaïla, de retour après un an

Le dimanche 18 décembre 2022 se disputait la première édition du Grand Marathon international du Kouritenga. Roi du marathon dans le Faso pour avoir remporté 5 grandes compétitions avec un record inégalé (2 h 19 min), Traoré Soumaïla retrouvait les terres de ses plus beaux exploits.

Et face à des adversaires qu'il connait fort bien, il a terminé 4e avec 2 heures 28 min. Une belle performance pour sa première après un an loin des pistes.

"Je suis fier et heureux de cette performance. Pour une première après un an d'absence pour des raisons professionnelles, je trouve que c'est une belle prouesse. Je termine à 4 minutes du vainqueur, je crois que c'est super", confie-t-il.

"Nous allons continuer le travail du côté du Kenya. Et je crois que je reviendrai plus fort pour le marathon de Lagos prévu dans six mois", a-t-il poursuivi.

Le trio de tête est composé du vainqueur Molan Yamputi (Ghana) en 2h 24 min 11 secs, Frempong Kwabena (2h 24 min 44 sec) et Teye Simon Ayeteh (2h 25 min 53 sec), des Ghanéens également.

Traoré Soumaïla s'envolera pour le centre de perfectionnement de Nairobi au Kenya en février 2023. Sa prochaine sortie est prévue à Lagos, au Nigéria dans 6 mois. Soulignons que le marathonien ivoirien a dans son escarcelle le pic de Naouri, Ouaga Palga, Échangeur de Ouaga, Olafi de Bobodioulasso et Afia de Bobodioulasso. Des sacres cueillis tous au Burkina Faso. Il vise les jeux olympiques de Paris 2024.