Tchin-Tchinn 2023 : Siro, Didi B, Apoutchou et Molare se battent déjà !

De nombreuses célébrités ont décidé d'inscrire leurs équipes pour la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn initiée par Jonathan Morrison. Il s'agit de Molare, Didi B, Siro et Apoutchou national.

Le Tchin-Tchinn 2023 s'annonce encore plus explosif

Pour la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison, a annoncé de gros changements. En plus de la nouvelle discipline qui sera appliquée à savoir le footgoal, les frais de participation s’élèvent à 1,5 million de F CFA.

Les joueurs auront des licences et des agents la CAM qui s’occuperont du suivi des primes et salaires de joueurs. Chaque club disposera également de son site internet. Chaque club aura droit à 3 partenaires sans commission du comité d’organisation. Les joueurs seront logés au frais du CAM pendant la compétition. Et la récompense est de 100 millions F CFA pour le grand vainqueur.

Cependant, force est de constater qu'il y a déjà un engouement qui est en train de se créer autour du Tchin-Tchinn 2023. Et de nombreuses célébrités ont décidé d'inscrire leur équipe à cette compétition.

Le boss du coupé décalé, Molaré, est désormais le président de Cocody Mc. Le chanteur zouglou, Siro, a pris la tête de l'équipe de Treichville. Le jeune rappeur Didi B a décidé d'accompagner l'équipe de Bingerville, quand Apoutchou national est officiellement devenu le président de Gagnoa MC.

Pour de nombreux observateurs, il s'agit clairement les signes qui annoncent une édition du Tchin-Tchinn 2023 encore plus électrique que la première édition.

'' Jonathan Morrison, tu nous donnes envie de découvrir le Tchin-Tchinn 2023. En tout cas , les absents auront tort ''a commenté un internaute.