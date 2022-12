Plateau : Le conseil municipal organise un arbre de Noël

L’espace Bristol situé en bordure du Boulevard de la République a abrité, les 22 et 23 décembre 2022, le traditionnel arbre de Noël des enfants de la commune du Plateau et de ceux des agents municipaux. Ce sont au total plus de 2 000 cadeaux qui ont été distribués aux enfants.

Le conseil municipal organise un arbre de noël exceptionnel au profit des enfants de la commune et de ceux des agents municipaux

Cette énième édition de l’arbre de Noël de la commune du Plateau a été meublée par une procession des enfants issus des quartiers de la commune, des prestations d’artistes en vogue, un défilé de mode, des karaokés, des jeux, le tout animé par la musique de la fanfare et de l’orchestre municipal du Plateau.

Pilotée par Marina OULAÏ, responsable de la Direction des services socio-culturels et du développement Humain (DSSCDH), cet arbre de noël qui s’est tenu sur deux jours, a permis aux enfants des agents de la mairie et à ceux résidant au Plateau de rencontrer le Père Noël qui leur avait envoyé de nombreux cadeaux. La directrice des services socio-culturels et du développement humain a profité de la lucarne qui lui a été offerte pour remercier le premier magistrat de la commune du Plateau pour le soutien qu’il apporte à chaque activité organisée dans la cité des affaires.

Pour l’honorable Jacques EHOUO, député-maire du Plateau, il était important pour le conseil municipal et lui de réduire la pression des parents en cette période de fête, en offrant de nombreux cadeaux à leurs enfants. Il a aussi félicité le comité d’organisation pour la réussite de la célébration de cette année. Pour cette édition 2022, l’innovation a été la prestation d’un mini orchestre du Plateau, constitué suite à un casting de détection de talent parmi les enfants. L’honorable Jacques EHOUO a annoncé pour l’an prochain, un arbre de noël hors du commun qui aura lieu en bordure lagunaire dans « le plus beau parc d’attraction d’Abidjan et de Côte d’Ivoire » qui est en ce moment en construction.

La cérémonie s’est poursuivie avec la remise officielle des cadeaux et un spectacle assuré par une troupe d’acrobates et de jongleurs.