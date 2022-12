Bamba Sindou aux agriculteurs: "Ouattara et Patrick Achi travaillent pour vous "

Bamba Sindou était dans la region de la Mé le vendredi dans le cadre de l'Opération “Zéro accident”, la Chambre nationale d’agriculture de Côte d'Ivoire et le Fonds d'entretien routier (Fer).

Opération “Zéro accident”: Bamba Sindou et la Chambre nationale d’agriculture de Côte d'Ivoire et le FER sensibilisent les acteurs agricoles

Une forte délégation de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d’Ivoire conduite par son président, M. Bamba Sindou, soutenu par le Fonds d’entretien routier (FER), a mené une campagne de sensibilisation fort remarquable sur la sécurité routière, vendredi dans la région de la Mé.

Le monde agricole, notamment les commerçants et vendeurs à la criée aux abord des routes, était la cible de cette campagne de sensibilisation, qui a démarré par une rencontre à la Maison agricole d'Adzopé, en présence de plusieurs personnalités administratives et coutumières.

S’exprimant sur le sens de cette opération, le président Bamba Sindou a rendu un vibrant hommage au Premier ministre Patrick Achi, fils de la région, ainsi qu’aux braves populations de la Mé. Il a indiqué qu'il s'agit pour la Chambre d'agriculture et ses partenaires de véhiculer un message de sensibilisation à l'endroit des acteurs du monde agricole, en cette fin d’année marquée parfois par de nombreux accidents, liés à l'imprudence des conducteurs.

“Le président Alassane Ouattara et votre fils Patrick Achi vous veulent vivants. Car c’est pour vous qu’ils travaillent avec acharnement en parfaite symbiose pour la Côte d’Ivoire”, a-t-il lancé.

6379 accidents de la circulation à Abidjan en 2022

Le représentant du FER, M.Kouassi Akon, directeur de la commercialisation, a égrainé les nombreuses actions entreprises par le Fonds d’entretien routier pour la région. Selon lui, “l'installation du péage permet un entretien régulier des voies : réparation des nids de poulet, rebroussement régulier des accolements, remplacement des glissières de sécurité, reprofilage des routes… Tous ces travaux permettent de réduire les risques d’accidents et de maintenir le confort et la sécurité des usagers de la route.

A en croire des statistiques données par le représentant de la direction du commerce, M. N 'Tamon Landry, sous-directeur des infrastructures et de l' urbanisme commercial, on déplore pour l'année en cours, 6 379 accidents de la circulation ayant entraîné 222 décès et 8 574 blessés dans le seul district d'Abidjan.

“En effet, les périodes de fête donnant lieu à des déplacements massifs de population, constituent une occasion pour bon nombre de commerçants d'accroître leurs chiffres d'affaires. Cette période conduit à des euphories et excès de tout genre. Elle est favorable à la consommation d'alcool. Aussi pour boucler les dernières courses, les automobilistes ont parfois recours à la vitesse. L'alcool et l'excès de vitesse sont les principales causes des accidents de la circulation”, a révélé M. N’Tamon.

Le sénateur Bado Moussa a, par ailleurs, salué au nom des agriculteurs de la région de la Mé, les grands changements induits par la réalisation et le développement du réseau routier dans toutes les localités. “ Ici, dans la région de la Mé, on mange goudron", a-t-il relevé tout en invitant les populations à faire preuve de responsabilité et de prudence en cette fin d’année, car dit-on, la route tue.

La cérémonie a pris fin par une tournée de sensibilisation de proximité aux différents grands carrefours d'Adzopé, d’Akoupé, d’Agou où plusieurs commerçants bravent le danger tous les jours aux abords des routes pour vendre leurs produits.

18 millions de tonnes de produits vivriers chaque année

La délégation conjointe de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d’Ivoire et du FER, accompagnée du corps préfectoral de la région, s’est entretenue avec ces derniers sur le terrain.

L'agriculture demeure le pilier de l'économie nationale. La Côte d'Ivoire, grâce à des conditions naturelles favorables, produit une gamme variée de cultures d'exportation et de produits vivriers. Le secteur vivrier est caractérisé par des zones agro-écologiques favorables à la production de plusieurs cultures vivrières qui assurent la grande diversité de denrées alimentaires. Les cultures vivrières occupent plus de 2 300 000 actifs agricoles avec plus 4 000 000 d'hectares cultivés en 2018.

Les produits vivriers, avec une production annuelle de plus de 18 millions de tonnes et un chiffre d'affaires de plus de 800 milliards de FCFA, représentent 8% du PIB.