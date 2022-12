Côte d’Ivoire: Adama Kamara salue la revalorisation du SMIG

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, salue la décision gouvernementale de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), pour laquelle il dit éprouver une joie « particulière ».

Le SMIG passe de 60 000 à 75 000 F CFA

« Cette décision prise cette semaine en Conseil des ministres me réjouit particulièrement », exprimé Adama Kamara sur la toile.

Pour M. Kamara, la décision vient encore concrétiser la vision d’une Côte d’Ivoire solidaire, portée par le président de la République, Alassane Ouattara, et qui travaille à mettre en œuvre son gouvernement. « On ne peut pas développer la Côte d’Ivoire Solidaire sans revaloriser le travail. On ne peut pas croire en la Côte d’Ivoire Solidaire sans revaloriser le SMIG. C’est désormais chose faite », a-t-il traduit, en outre.

Pour rappel, le gouvernement a adopté, en Conseil des ministres, mercredi 21 décembre 2022, un décret portant revalorisation du SMIG qui passe de 60 000 à 75 000 F CFA. La décision qui fait suite à l’appel du président de la République, à l’occasion de son discours à la Nation du 6 août 2022, entrera en vigueur dès le 1er janvier 2023.

C’est la deuxième fois que le SMIG, en Côte d’Ivoire, connaît une revalorisation en moins de 10 ans. La première augmentation est intervenue en 2013, où il est passé de 36 607 à 60 000 F CFA.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, ceux du public ont vu leur salaire porté à la hausse depuis fin août 2022, faut-il le rappeler.

Aussi, l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, a bénéficié d’une revalorisation de 20 000 F CFA par mois, de l’indemnité contributive au logement. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils.

La prime mensuelle de transport, restée inchangée depuis 2008, a été revue à la hausse ainsi que l’allocation familiale qui est passé de 2 500 F CFA (depuis les années 60) à 7 500 FCFA par mois et par enfant. Les fonctionnaires et agents de l’Etat bénéficient aussi désormais d’un 13e mois.