Clash Emmanuelle Keita-Hamond Chic : Serge Bilé, déçu

La guéguerre entre coach Hamond Chic et Emmanuelle Keita alimente la toile depuis quelques jours. L'écrivain franco-ivoirien a crié son ras-le-bol devant ce "buzz ivoirien".

Ce que Serge Bilé pense du clash entre Emmanuelle Keita et Hamond Chic

Le ton est monté d'un cran entre Emmanuelle Keita et coach Hamond Chic au lendemain de l'émission Allô Caviar diffusée sur Life TV. Il faut dire que l'animatrice avair reçu Peter 007 sur le plateau de la télé sans filtre. Ce jour-là, l'ancien petit ami de la queen EK a littéralement descendu la jeune dame.

On se rappelle que Peter 007 est revenu sur sa relation avec l'ex-actrice de la série télévisée Teenager. "J’ai été plusieurs fois victime de mensonge dans mes relations. Le plus difficile était ma dernière relation. J’ai trouvé le père de ses enfants chez elle dans sa chambre (il était 3 heures du matin). Je lui ai demandé le monsieur fait quoi ici ? Elle est tombée et a commencé à trembler gbougbougbou", a dévoilé l'invité de Hamond Chic.

Récemment, Emmanuelle Keita a révélé que Life TV lui a proposé la bagatelle somme de 25 millions de francs CFA pour apporter son droit de réponse à l'émission Allô Caviar. Elle a également fait savoir qu'elle a refusé l'offre de Fabrice Sawegnon et son équipe. Entre temps, Peter 007 croupit à la MACA (Maison d'arrêt et de correction) pour une autre affaire.

Coach Hamond Chic a, pour sa part, assuré qu'elle n'avait rien à voir avec l'arrivée d'Assalé Niangoran Pierre sur son plateau. En tout cas, Emmanuelle Keita lui a sérieusement remonté les bretelles dans une vidéo publiée sur la toile. Tout ce spectacle n'a pas échappé à Serge Bilé.

En effet, l'écrivain a déploré ce"buzz ivoirien du jour met aux prises l’influenceuse Emmanuelle Kéïta et la médiatique coach Hamond Chic" . "Que dire de tout cela ? Est-ce une défaite de la pensée ou juste une bataille perdue ?? Tout ce que je sais, à l’heure d’aujourd’hui, c’est que les clashs font plus recette que les débats d’idées, ici comme ailleurs", a commenté l'ancien le diplômé de l'École de journalisme de Lille sur sa page Facebook.