Côte d'Ivoire-Agboville : Dimba Pierre installe la mutuelle d'Anno

Dimba Pierre a séjourné à Anno, village situé à environ 25 kilomètres d’Agboville dans la sous-préfecture de Loviguié, le lundi 26 décembre 2022. C'était à l'occasion de la célébration de la fête des ignames dans le canton Abêvé et de l’investiture du bureau exécutif de la MUDEVA (Mutuelle pour le développement du village d’Anno).

Dimba Pierre demande le soutien des populations d’Anno pour être plus fort

« Chers parents, vous n’avez pas eu tort de croire au rassemblement, vous n’avez pas eu tort de nous faire confiance. Vous, nous avez écoutés et Anno avance. De grandes choses s’annoncent encore. Après avoir désigné un nouveau chef de village, le président des jeunes et maintenant la mise en place de la mutuelle de développement, qui doit être le creuset de tous les habitants de ce beau village. Que vous soyez Abbey, Baoulé, que vous veniez d’ailleurs et que vous avez des intérêts ici, vous être membre de la mutuelle et vous devez contribuer à son avancement. L’installation du président de la mutuelle marque la dernière étape de la cohésion que, nous attendons pour faire d’Anno, un village majeur, un village développé où il fait bon vivre », a révélé le président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, au stade N’Guessan Faustin du village, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibay, des élus et cadres et de toutes les composantes de la population.

Pour le parrain de la cérémonie d’investiture du bureau exécutif de la MUDEVA, Anno a renoué en si peu de temps avec le développement grâce au rassemblement de ses fils et filles. « Nous allons faire de grandes choses pour Anno, pour tous les villages du département d’Agboville et de la région parce que la finalité de la politique est le rassemblement, qui mène au développement économique et social », a confié Dimba Pierre.

Répondant aux doléances des populations exprimées par Jacques Allo Boussè, chef d’Anno, le candidat du RHDP aux régionales de 2023 s’est voulu rassurant : « Nous allons faire le château d’eau, mais cela dépend de vous. Parce que, c’est quand vous êtes derrière moi que moi je suis fort, a-t-il expliqué. Nous devons être ensemble parce que lorsque nous sommes unis et que nous demandons, on nous l’accorde. Donc, vous aurez le château d’eau, vous aurez la route, vous aurez les écoles, mais pourvu qu’on s’entende et que vous nous souteniez afin que de là où nous sommes, nous puissions vous apportez le développement. »

« Je voudrais féliciter Me Doffou Kotchi René, qui a été choisi par ses pairs pour présider au premier bureau exécutif de cette mutuelle. Ce n’est pas une tâche facile parce qu’il vous appartiendra de rassembler. De rassembler pour que chacun puisse se retrouver au sein de la MUDEVA pour agir aussi pour Anno. Il va falloir faire preuve de responsabilité, de tolérance, de persévérance, mais surtout être assez imaginatif afin de poursuivre ce que nous avons commencé ensemble. Aux autres membres du bureau, vous avez la lourde responsabilité de l’accompagner dans cette noble mission. Et moi, je serai à vos cotées pour vous accompagner tant qu’on parlera de développement, d’unité et d’Anno », s’est engagé le premier responsable de la Santé des Ivoiriens, Dimba Pierre.

Créée en avril 2022, la Mutuelle pour le développement du village d’Anno a pour mission de créer un cadre de rencontres et d’échanges entre les populations.

Tizié TO Bi

Correspondant régional