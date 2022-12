Dabou : Le Rotary Club Abidjan Bietry cadeaute les enfants de la pouponnière

Les enfants de la pouponnière de Dabou ont reçu ce jeudi 22 décembre 2022 la visite d’une délégation du Rotary Club Abidjan Bietry conduite par son président Xavier EFFOUE.

Le Rotary Club Abidjan bietry aux côtés des enfants de la pouponnière de Dabou

Les rotariens de Bietry sont venus les bras chargés de vivres, non vivres, de jouets et de médicaments d’une valeur de huit millions de francs CFA qu’ils ont offerts aux pensionnaires de ce centre spécialisé, qui accueille des enfants orphelins en situation de handicap, notamment des autistes, des enfants atteints de maladies cérébrales, de trisomie 21, etc.

Des moments inoubliables chargés d’émotion et de joie. Cette joie qui se lisait sur les visage des poupons, qui l’ont exprimé à travers des chants, des pas de danse et un message de remerciements à l’endroit des donateurs.

Le président du Rotary Club Abidjan Bietry, Xavier EFFOUE, a indiqué que cette action de haute portée sociale qui s’inscrit dans le plan d’actions 2022-2023 de son club, vise à donner le sourire aux enfants de manière générale et ceux en situation de handicap, en particulier.

Ledit mandat 2022-2023 est placé sous le parrainage de la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation , le professeur Mariatou Koné, rotarienne et ancienne présidente de ce club.

L’activité a enregistré la présence du ministre Emmanuel ESSIS, député de Dabou et du secrétaire général d’une entreprise partenaire du ce club service.