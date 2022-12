Joie de Noël : Nassénéba Touré offre 2000 cadeaux aux enfants

Le mercredi 21 décembre 2022 à l'orphelinat de Garçons de Bingerville, pour la 2e édition de la journée recréative dénommée "Noël magique", la ministre Nassénéba Touré a cadeauté 2 000 enfants.

Noël 2022 - La ministre Nassénéba Touré communie avec 2 000 enfants à Bingerville

Nassénéba Touré a communié avec les enfants du personnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les enfants issus des structures socio-éducatives de base, notamment les orphelinats de Grand-Bassam et de Bingerville, des pouponnières de Yopougon et de Dabou, des Centres de protection de la petite enfance (CPPE) et des enfants de familles vulnérables.

«Travaillez, respectez et restez sages", a recommandé la ministre aux enfants. Elle leur a demandé d'être studieux pour être demain l'avenir du pays à l'image de leur pépé le président de la République SEM Alassane OUATTARA et leur mémé la Première dame Madame Dominique OUATTARA. Avant de poursuivre en invitant les enfants à donner satisfaction à leurs parents.

«Restez très attentifs à leurs recommandations, en donnant le meilleur de vous-même à l’école, en apprenant à respecter et aimer comme pour vous-même» a t-elle prodigué.

Cette 2e édition qui prend en compte les enfants du personnel est pour la ministre une façon d'exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs pour leur abnégation et leur dévouement au travail.

«Chers collaborateurs, travailleurs sociaux, papas et mamans de ces enfants, qui, souvent, travaillez dans l’ombre et parfois au détriment des joies de la vie en famille, mais qui êtes la base solide et indispensable du bien-être de ces tout-petits et êtres vulnérables, je voudrais, à l’occasion de cette célébration vous rendre hommage». a t-elle confié.

Pour terminer, Nassénéba Touré a rappelé à tous que la protection de l'enfant est au cœur de la politique gouvernementale.

Au nom des enfants, Ane Miliké Rayane de l'orphelinat de Garçons de Bingerville, a remercié leur "maman" pour sa présence à leurs côtés. Aussi, il a exprimé toute la gratitude pour les cadeaux.

«Tous ces cadeaux pour nous, merci maman à la multitude d'enfants. Une mère peut enfanter au plus quinze(15) mais vous le Seigneur vous a fait grâce d'enfanter 2 000 enfants», s'est-il exprimé.

Père Calile SAHILY, président de l'Association des anciens élèves du foyer des Métis et Orphelinats de Côte d'Ivoire et descendants( AEFOCID) a exprimé toute sa gratitude pour le choix de l'orphelinat de Garçons de Bingerville pour ce gigantesque arbre de Noël. Il a remercié la ministre pour son leadership en faveur des femmes et des enfants.

Les enfants ont passé un agréable moment en compagnie de leur "maman" Nassénéba Touré. Plusieurs prestations ont meublé cette cérémonie.

Avant l'arrivée du père Noël pour remettre les cadeaux aux enfants, la ministre s'est prêtée au jeu de quelques pas de danse avec le ballet des enfants de l'orphelinat de Garçons de Bingerville.