Élections locales Korhogo : Le RHDP sollicite l'onction des chefs traditionnels

Après la désignation des candidats qui défendront ses couleurs lors des élections municipales et régionales de 2023 à Korhogo, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a procédé à la présentation de ceux-ci aux Chefs des quartiers et villages.

Municipales et régionales 2023 à Korhogo : Fidèle Sarassoro et Lass PR reçoivent la bénédiction aux chefs coutumiers

Le conseiller technique du président de la République, Lacina Ouattara dit Lass PR, est le cadre qui a été désigné pour représenter le RHDP aux élections municipales à venir dans la commune de Korhogo. Au niveau des élections des conseils régionaux, la tâche a été confiée à Fidèle Sarassoro, le ministre-directeur de cabinet du président Alassane Ouattara.

Un duo de choc qui amène déjà les militants à croire à une victoire écrasante du parti au pouvoir dans cette localité du nord de la Côte d'Ivoire. Mais avant, le mercredi 28 décembre 2022 a eu lieu, la présentation aux chefs de quartiers et villages de Korhogo des candidats Fidèle Sarassoro et Lacina Ouattara dit Lass PR.

Au cours de la cérémonie, les chefs ont donné leur bénédiction aux deux candidats du RHDP. "En ce moment précis, je ne peux que remercier le président de la République, Alassane Ouattara, mon parrain, mon mentor, mon père. Remerciements également au directoire du RHDP pour la confiance. Mention au ministre Aly Coulibaly, au ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Je pense à mon grand frère, feu Amadou Gon Coulibaly, qui a tout donné à Korhogo", a soutenu Lass PR.

"Je remercie tous ces ministres, députés, cadres qui m'honorent de leur soutien. Avec les cadres et élus de la région, nous ferons encore de notre mieux pour relever les défis qui vont s'imposer à nous (...) C'est ensemble, main dans la main, que nous réussirons le pari de la transformation qualitative de la région", a-t-il poursuivi.

Élu député de la commune de Korhogo en mars 2021, l'honorable Lacina Ouattara s'est distingué grâce à sa proximité avec les populations à qui il apporte régulièrement aide et assistance. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le conseiller technique du président Ouattara a offert des kits alimentaires aux populations de Korhogo, composés entre autres de 6000 sacs de riz.