Guéssiguié : Maxime Gnanchoué donne du sourire à des veuves

Maxime Gnanchoué, opérateur économique et cadre de la sous-préfecture de Guéssiguié, a saisi l’occasion d’un tournoi de Maracana dont il était le parrain pour faire parler son cœur à l’endroit de 76 veuves de cette localité située dans le département d’Agboville.

Guéssiguié : Des veuves soulagées pour les fêtes de fin d'année

Samedi 24 décembre 2022, la place publique du quartier 2 de la sous-préfecture de Guéssiguié a accueilli une cérémonie de remise de vivre et non vivres à 76 veuves démunies de cette localité située à une vingtaine de km d’Agboville.

Cette action de haute portée sociale, la première du genre, est l’œuvre de Maxime Gnanchoué, un jeune opérateur économique et ambassadeur de la cohésion sociale et du vivre ensemble.

“ J’ai pris l'engagement de venir en aide à ces mères de famille en cette période de fête de fin d’année. L’idée m’est venue du constat que nos mamans veuves de la localité ont des difficultés à joindre les deux bouts et du mal à se nourrir. Étant donné que je suis fils du village, du canton et de la sous-préfecture, j’ai décidé en cette année d’aller vers ces femmes démunies, échanger avec elles et leur apporter un petit sourire”, a expliqué Gnanchoué Maxime après son acte.

“Son geste en notre endroit me dépasse”, a déclaré Djahi Alatté Pauline, porte-parole des veuves bénéficiaires. Elle a souhaité que le Tout-puissant “bénisse abondamment” le généreux donateur et qu’il permette que ses activités prospèrent.

”Je souhaite que d’autres personnes de bonne volonté emboîtent le pas à cette âme généreuse pour se pencher sur notre situation et nous aidé», a-t-elle souhaité. Le tournoi de maracana placé sous le sceaux de la cohésion sociale et du vivre ensemble, entre les fils et les filles de la localité, a connu son apothéose le samedi 24 décembre 2022.