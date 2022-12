Serey Dié déçu de Bonigo: ''Je l'ai sorti de la galère (...) il n'a pas été reconnaissant ''

Le boss du label Schama Prod, Serey Dié Geoffroy, s'est prononcé sur ses rapports avec Bonigo. Le compagnon de Josey est revenu sur sa séparation avec l'ex-chanteur du groupe Les Youlés.

Serey Dié Geoffroy à propos de Bonigo ''Je lui ai donc souhaité bonne chance ''

Invitée à l’émission Showbuzz diffusée le mardi 29 novembre 2022 sur NCI, Josey, a révélé que des artistes assez importants du label Schama Prod ont décidé de claquer la porte. Il s’agit de Bonigo, du groupes Vda et les 2Boys.

S’agissant de Bonigo, la mère du petit Schama a fait savoir qu’elle ignorait la raison du départ de cet artiste. Il faut rappeler qu’elle a fait revenir ce chanteur sur la scène après plus de 10 ans d’absence.

"Je pense que vous devriez lui poser la question, parce moi-même, je ne sais pas ce qui n’a pas marché. C’est lui qui a demandé à partir, il a dit qu’il veut arrêter ", a fait savoir Josey, la numéro 2 du label.

Sur le plateau de la NCI ce mercredi 28 décembre 2022, le boss de Schama Prod, Serey Dié Geoffroy, s'est prononcé sur sa relation avec l’artiste.

''J’ai sorti Bonigo de la galère au village. Il n’a pas été reconnaissant. Il veut revenir mais je lui ai souhaité bonne chance.. '', a indiqué l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'ivoire.

'' J’étais en vacances à Abidjan, lorsque j’ai appris dans la presse que Bonigo était attaqué par la justice. J’ai alors demandé à mon meilleur ami de me trouver son contact, ce qu’il a fait. Après avoir échangé avec l’artiste, il s’est avéré que son affaire en justice était passée, et il s’est installé au village dans la galère. Je lui ai donc demandé de rentrer à Abidjan, pour qu’on travaille ensemble. Je l’ai logé dans l’un de mes appartements durant 2 ans et demie (…), son départ m’a surpris, je n’ai jamais eu de raison valable. À plusieurs reprises, il a demandé le visa pour la France, sans m’avertir et ça capoté. Il veut revenir pour qu’on reprenne le travail, mais je n’ai plus confiance. Je lui ai donc souhaité bonne chance'', a clarifié l'ami d'Hayek Hassan.