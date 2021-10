Musique: Josey livre des confidences sur sa relation avec Bonigo

La belle et très talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, s’est prononcée sur sa collaboration avec Bonigo du groupe Youlés Inter.

Josey: ‘’Bonigo est un artiste que j'apprécie beaucoup’’

Josey est incontestablement l’une des meilleures chanteuses d’Afrique. Elle est également à la tête d'un label de production dénommé Schama Prod. Un label qu’elle a créé en 2019 et qu’elle gère avec brio, puisqu’en plus de l’énorme succès qu’elle rencontre, elle a réussi à révéler au grand public, le groupe 2boys. Josey a surtout réussi à ramener sur la scène musicale, le chanteur Bonigo du groupe Youlés Inter, qui était porté disparu depuis plus de 10 ans.

Devenue productrice de ce dernier, l’ex-copine de Serey Dié a également enchainé des featuring avec Bonigo dont le dernier est intitulé ’’Zambeleman ‘’. Cette chanson qui figure dans le dernier album de Josey, ‘’Cocktail", fait la promotion du Mapouka, une danse ivoirienne qui consiste à faire trembler le postérieur. Une chanson très appréciée par de nombreux mélomanes ivoiriens, comme le témoigne les vues du clip vidéo sur Youtube: 1 million 600 mille en moins de deux semaines.

Interrogé sur sa collaboration avec le prince du Madinga, Josey a fait savoir que ce serait un véritable gâchis si Bonigo n’était pas revenu sur la scène musicale. « Personne ne peut dire qu'il n'a pas dansé sur une chanson des Youlé dont est issu Bonigo. Bonigo est un artiste que j'apprécie beaucoup. Je crois beaucoup en son talent. Franchement, si ce talent reste dans l'ombre, ce sera un gâchis pour la musique ivoirienne. Donc, c'est aussi un coup de main que je donne, c'est ma petite contribution que j'apporte. Mais j'en profite aussi, car j'ai été une grande fan des Youlé », a-t-elle confié à Media Prime.