Banchi Roger séduit par la "victoire idéologique" de Gbagbo

Roger Banchi, qui observe de loin le retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne, n'a pas caché son admiration pour l'ancien président ivoirien.

Quand Laurent Gbagbo séduit Roger Banchi

Laurent Gbagbo est à la tête d'un nouveau parti politique. Après avoir pris la décision d'abandonner "son" FPI (Front populaire ivoirien) aux mains de son ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, le "Woody" de Mama a créé son nouvel instrument politique dénommé PPA-CI (Parti des peuples africains- Côte d'Ivoire).

Le congrès constitutif du PPA-CI a eu lieu du samedi 16 au dimanche 17 octobre à Abidjan en présence d'Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), qui représentait Alassane Ouattara.

Mercredi 20 octobre 2021, au cours du Conseil des ministres, Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que "Laurent Gbagbo demeure poursuivi devant la justice". Ces propos du ministre ivoirien de la Communication ont fait réagir Roger Banchi. Le proche de Guillaume Soro a salué une victoire de l'ancien chef d'Etat. "À l’immense différence de son adversaire RHDP…Le Pr Laurent Gbagbo, lui, sait parfaitement la valeur et l’importance d’une victoire idéologique. Ces Victoires réellement pérennes ! Démontrer compassion pour l’ancien adversaire, est une grande victoire idéologique !", a tweeté le soroiste.

Roger Banchi est allé encore plus loin en tournant en dérision le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et Alassane Ouattara. "Un comportement lourd…Vous-même, vous quittez pour venir dans la propre chose du monsieur, le cajoler, faire exécuter des courbettes par votre plus grand guerrier …Et puis juste après, ce sont des attaques et des menaces à n’en pas finir ! Kèsssiaaa RHDP !", a enfoncé l'ancien membre de la rébellion ivoirienne.

Laurent Gbagbo, faut-il le rappeler, a été définitivement acquitté par la CPI (Cour pénale internationale) qui l'a jugé pour crimes contre l'humanité. Cependant, le mentor de Charles Blé Goudé a écopé d'une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l'affaire de la casse de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest).