Côte d'Ivoire-Odienné : Nassénéba Touré comble 2000 enfants

Le mercredi 28 décembre 2022, la ministre Nassénéba Touré, par ailleurs maire de la commune d'Odienné a réussi le pari d'offrir le sourire à 2 000 enfants à travers la traditionnelle fête de Noël organisée chaque fin d'année. Agés de 3 à 12 ans, majoritairement issus des couches défavorisées, ces enfants venus des 22 quartiers d’Odienné sont repartis les bras chargés. Ils ont été comblés de cadeaux. Bien avant la réception des cadeaux, les enfants ont passé de bon moments à jouer avec les clowns et les mascottes géantes.

Nassénéba Touré fête la Noël avec 2000 enfants

Outre les enfants, 150 familles démunies ont reçu également pour les fêtes de fin d'année, des vivres composés de riz, de l’huile, du poulet et des numéraires. Ce don avait pour objectif de permettre à ces familles de passer d'agréables moments.

Pour cette édition, l'accent a été mis sur le respect des droits des enfants. Préserver les droits des enfants, c'est garantir l'avenir d'un pays. « Je vous exhorte à plus d’actions pour l’épanouissement des enfants et aussi pour leur protection. Mettons tout en œuvre pour que nos enfants soient des modèles de la société. Le président de la république Alassane Ouattara veille au bonheur des enfants d’où les nombreux textes de lois pour leur garantir une protection. Nous offrons aux enfants de la commune d’Odienné en particulier et à tous les enfants de la région un parc d’attraction pour se divertir en cette période de fête », a annoncé Nassénéba Touré.

Les enfants, heureux de cette magie de Noël, ont exprimé leur joie et leur reconnaissance à la "mère" Noël, là ministre Nassénéba Touré. Par la voix de Camara Maïra, élève en classe de 4e, ils ont traduit toute leur gratitude à la première magistrate de la commune d’Odienné. « Avec toute cette attention, nous vous promettons de meilleurs résultats à la fin de l’année scolaire. Mille fois merci maman Nasseneba pour ces instants magiques », s’est-elle exprimée.

Cette cérémonie a vu la présence de la tata des enfants de Côte d’Ivoire, Tata Nahomi, qui a communié avec les enfants de la commune pendant des heures.

Le ministre-gouverneur du district du Denguélé et le préfet de région ojt pris part à la cérémonie. Cette équipe municipale a reçu le soutien d’un partenaire, GAUFF Engineering, structure spécialisée dans les travaux publics et le soutien du ministre d’État, ministre de la Défense.