Le Père Daloa se livre à un triste spectacle à Bonjour 2023

Le Père Daloa, considéré comme une célébrité ivoirienne du Web, s'est tristement illustré lors du spectacle d'humour dénommé Bonjour 2023. Ce qu'il s'est passé.

Le triste spectacle du Père Daloa à Bonjour 2023

Le Père Daloa est au cœur d’une vive polémique qui secoue présentement les réseaux sociaux. Présent à Bonjour 2023, le traditionnel spectacle d’humour organisé chaque début d’année, le Père Daloa, est venu se coucher devant le gouverneur du District d’Abidjan, Beugré Manbe . Mais il a été dégagé par des membres de la sécurité.

La scène a été filmée et la vidéo s’est répandue comme une trainée de poudre sur la toile, suscitant de nombreux commentaires. ‘’La mendicité n’a pas payé cette fois-ci ‘’, a commenté un internaute .

En effet ce n'est pas première fois que le père Daloa se livre à ce genre de spectacle.

On se souvient encore de la scène déshonorante qui s'est déroulée le vendredi 1er avril 2022 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Parti accueillir le riche malien Le Roi 12 12, il s'est mis à ramper à quatre pattes, comme pour montrer son émotion de se retrouver en face du riche acteur du showbiz au Mali. La vidéo de cette scène a été postée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions dont celle de Hassan Hayek qui n'arrivait pas à comprendre comment un homme peut-il se prosterner ainsi devant son semblable.

''Le Père Daloa ! J'espère que tu es conscient de l'acte que tu viens de poser ! J'ai cru comprendre que tu as des enfants ! J'ose croire qu'ils sont à l'école ! J'espère que tu mesures la portée des réseaux sociaux et l'impact que ça aura sur tes enfants lorsqu'ils se retrouveront parmis leurs amis ! J'espère qu'ils ne seront pas sujets de moqueries à cause de tes comportements !'', a déploré Hassan Hayek