Bouaké : Une Saint Sylvestre inoubliable avec Amadou Koné

À l'occasion du réveillon de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2022, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a offert une fête féerique autour d'un dîner à son domicile de Bouaké. La fête a continué jusqu’au 1er janvier avec un déjeuner avec la presse locale dans un hôtel de la place.

À Bouaké la saint Sylvestre 2022 a été inoubliable avec Amadou Koné.

Samedi 31 décembre 2022. Il est 20h lorsque les premiers invités arrivent au domicile du ministre Amadou Koné. Ils sont venus des quatre coins de la Côte d’Ivoire. Ils sont amis, proches, parents, collaborateurs du ministre, connus et inconnus du grand public. Après un premier tour du buffet et quelques prestations artistiques, il a plu au ministre Amadou Koné d’offrir un autre cadeau à ses invités.

Ainsi à la surprise générale c’est Amadou Koné lui-même qui exécute des pas de danse en compagnie du groupe Soromido en hommage au defunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dont l’épouse était présente.

Des grosses têtes présentes

Si l’animation de cette nuit festive est l’affaire du comédien Digbeu Cravate, les comédiens Gohou Michel, Dao, Ticouai Vincent ont répondu à l’invitation du ministre Amadou Koné

Des hommes et femmes de médias comme le couple Alafé Wakili, Joseph Andjou, Rash Nguessan, les autorités administratives, religieuses et municipales, ainsi que politiques de Bouaké et du Gbêkê n’ont pas souhaité se faire conter l’événement.

Le mot du ministre Amadou Koné avant le feu d’artifice

Première grosse manifestation qu’il organise chez lui depuis le rappel à Dieu de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs autres proches, le ministre Amadou Koné a profité de la présence de la famille Gon pour lui rendre un vibrant hommage. Il n’a pas oublié d'autres personnalités décédées ces dernières années.

Le ministre a aussi salué la chefferie traditionnelle, les amis et proches venus nombreux à son invitation. Il a enfin souhaité que la nouvelle année qui commence soit une année de bonheur et de fraternité.

« J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés. En particulier Amadou Gon Coulibaly, Amadou Soumahoro, Hamed Bakayoko. Une pensée pour nos soldats détenus au Mali. La fête continue jusqu’à demain. Merci beaucoup et bonne année à tout le monde », a conclu le député de Bouaké commune Amadou Koné.

Après la prière religieuse œcuménique (un iman, un prêtre qui annonce la nouvelle année, les convives ont été témoins d'un feu d’artifice dans le ciel au dessus de la résidence du ministre Amadou Koné. La fête s’est poursuivie jusqu’au petit matin du 1er janvier 2023.