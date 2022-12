Fête de fin d'année : Amadou Koné lance l’opération Espadon 1

Vendredi 23 décembre 2022, le ministre des Transports, Amadou Koné à lancé l’opération Espadon 1. Elle vise la sécurisation des plages, des espaces aménagés du domaine public et fluvio-lagunaire d'Assinie à Tabou pendant la période de ces fêtes de fin d’année 2022 et du nouvel an 2023.

Sécurisation du littoral maritime et Fulvio-lagunaire: Amadou Koné déploie l’opération Espadon 1 ( fêtes de fin d’année)

Après Jacqueville et San-Pedro, c’est au tour des arrondissements maritimes de Assinie-mafia et de Grand-Bassam d’accueillir le vendredi 30 décembre 2022 la délégation conduite par le directeur général des Affaires maritimes et portuaires, le colonel Julien Yao Kouassi et composée des sous-officiers stagiaires de la 11e promotion de la police maritime coptés pour appuyer les agents en poste dans les différents arrondissements maritimes du pays dans le cadre de cette opération.

Pour la sécurisation des baies lagunaires et maritimes à l’occasion des fêtes de fin d’année 2022, le ministère des Transports a déployé 250 agents sous-officiers de la 11e promotion des Affaires maritimes sur le long du littoral maritime ivoirien, principalement dans les arrondissements d’Adiake (Assinie), Grand-Bassam, Jacqueville, San pedro et Abidjan.

Ces agents ont pour objectif, selon les instructions du ministre des Transports, Amadou Koné, d’œuvrer pour qu’il qu’il y ait zéro cas de noyade, de disparition, de morts, de cas d’agression et de viol sur nos plages durant la durée de cette mission spéciale baptisée « Espadon 1 ». Ils participeront aussi au nettoyage des plages pour un environnement marin propre et attrayant. Démarrée le 23 décembre 2022 à Jacqueville, elle se poursuivra jusqu’au au 3 janvier 2023.

Étape de Grand-Bassam et Assinie-mafia-Assouindé

Après Jacqueville le vendredi 23 décembre, jour du lancement de l’opération, le patron des Affaires maritimes et portuaires était ce vendredi 30 décembre 2022 à Assinie-mafia puis Grand-Bassam avec une vingtaine d’agents sur instruction du ministre ivoirien des Transports.

« Nous avons déclenché l’opération depuis le 23 décembre à Jacqueville. Les objectifs fixés par le ministre Amadou Koné que nous sommes venus traduire aux agents déployés, c’est la sécurisation des baies lagunaire et maritime ainsi que la préservation de l’environnement marin.

"Ainsi, pour les fêtes de fin d’année 2022, la DGAMP entend jouer pleinement sa partition tant dans la préservation de l’écosystème marin et lagunaire que dans la sécurisation des biens et des personnes fréquentant les plages et autres espaces aménagés situés dans sa zone de compétence à travers l’opération « Espadon I » qui se déroulera du 23 décembre 2022 au 03 janvier 2023 (12 jours)", a dit le colonel.

Espadon I, est une opération de grande envergure qui consistera à déployer temporairement du personnel humain pour renforcer les effectifs des arrondissements de l’intérieur du pays.

Aussi, Espadon I, vise à la sécurisation et à la propreté des plages mais surtout à la préservation la vie humaine en se fixant comme objectif, zéro noyade pour ces fêtes de fin d’année 2022, a poursuivi le colonel Julien Yao Kouassi avant de faire le bilan, une semaine après le début de l’opération.

Ainsi a-t-il que ses agents ont pu saisir des armes blanches à Tabou, des boulettes de cannabis à Grand-Bassam et sauver un cas de noyade à San-Pedro.