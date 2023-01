Saint-Sylvestre : Beugré Mambé illumine le ciel d' Abidjan

La nuit de la Saint-Sylvestre a été illuminée de feux d’artifices. Le District autonome d'Abidjan a offert un moment pétillant aux Abidjanais pour clôturer l’année 2022 et ouvrir 2023 pour le plaisir de tous. C’était le samedi 31 décembre 2022 au Palais de la culture de Treichville.

Fête de fin d’année, le ciel d'Abidjan coloré d’artifices

24 minutes, c’est le temps qu’à duré, la fresque lumineuse. Magic System, la Voix des anges (VDA), Roseline Layo, Kerozen, Serge Beynaud, Obam’s, ont apporté une touche artistique à l'événement. Pour marquer le passage à la nouvelle année, Abidjan a eu un géant feu d’artifices avec pour thème : ‘’Côte d’Ivoire solidaire et unie’’;

Pour la présidente de la cour de cassation, Chantal Camara, représentant la Première dame, Dominique Ouattara, c’est une célébration de joie et DU vivre ensemble qu’elle partage avec la population. Avant de saluer le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Beugré Mambé, pour l’image ‘’qualitative’’ et éclatante qu’il donne à la Côte d’Ivoire à travers ce feu d’artifices.

Quant au ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Beugré Mambé, il a de prime abord souhaité un joyeux anniversaire au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu’à tous les natifs du mois.

À l’en croire, ce gigantesque feu d’artifices, est l’un des plus beaux, sinon le plus grand en Afrique. ‘’Les feux que vous verrez dans le ciel sont un symbole de ce qu’il y a en chacun de nous. La lumière c’est la paix, la paix c’est la joie, la joie c’est l’équilibre, l’équilibre c’est la stabilité. Vive la lumière de Dieu sur notre année, bonne et heureuse année 2023’’, a-t-il traduit.

Vêtues de leurs plus beaux habits, les populations ont répondu présentes à cette célébration colorée. Koné Mamadou, spectateur est venu accompagné de sa petite fille de 6 ans. ‘’Je suis à ma deuxième édition, cette année, vraiment, c’est génial, c’est excellent, c’est du jamais vu. Je remercie donc le Seigneur de m’avoir donné cette opportunité de pouvoir vivre ce moment. Je suis émerveillé’’, s'est enthousiasmé, spectateur du feu d’artifices.

Soumahoro Kany avec ses quatre autres sœurs, a passé pour la troisième fois un moment lumineux. ‘’Le feu d’artifice, vraiment c’est joli à voir, très beau à voir. En tout cas, on aimerait que ça continue chaque année comme ça et cela nous fera plaisir. Nos vœux à l’endroit du président et de son gouvernement sont des vœux de santé afin de continuer à hisser notre pays au sommet’’, a-t-elle indiqué.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci