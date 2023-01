Côte d'Ivoire-RHDP : Bakayoko-Ly Ramata mobilise à Dimbokro

Dans un amphithéâtre archi-comble de l'Institut Famah à Dimbokro, le jeudi dernier, Bakayoko-Ly Ramata, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, a galvanisé les militantes du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) en vue de leur mobilisation et soutien aux candidats du parti dans la région du N'Zi.

Bakayoko-Ly Ramata remobilise les femmes à Dimbokro

Prenant la parole, SEM Bakayoko-Ly Ramata, après avoir salué la fidélité et l'engagement des femmes pour le RHDP, a tenu un langage franc. " Chères femmes du N'Zi, chères sœurs de Dimbokro, il est important pour le développement du N'Zi que nous élisions des personnes compétentes et imprégnées des réalités de la région, en l'occurence les candidats du RHDP aux élections régionales et municipales. Nous devons tous rester unis pour la victoire du RHDP, car le président de la République, SEM Alassane Ouattara accorde une attention particulière à sa région natale et nous ne devons pas le décevoir", a-t-elle dit.

Après avoir donné le ton de la rencontre du jour, plusieurs personnalités ont pris la parole pour encourager les femmes et solliciter leur soutien pour les prochaines échéances électorales.

Yao Séraphin et Bintou Konaté, respectivement secrétaires départementaux du RHDP de Dimbokro et Bocanda, ainsi que Koffi Eugène, conseiller au CESEC, ont tous souligné la constante contribution de l'ambassadeur Bakayoko-Ly Ramata aux différentes activités du RHDP et réaffirmé l'enjeu des futures élections pour le développement de la région du N'Zi et son importance pour le chef de l'État.

La porte-parole des femmes, Mme Ékra, a, au nom des femmes du RHDP, pris l'engagement de soutenir tous les candidats du parti dans le N'Zi.

Les représentants du ministre Adama Coulibaly, du président du conseil régional, Koffi N'Guessan Lataille, du directeur général de la LONACI, Dramane Coulibaly, ont également appelé à la remobilisation des militants et notamment des femmes du N'Zi.

La rencontre a pris fin dans une ambiance festive, avec la promesse des femmes d'apporter tout leur soutien aux candidats du RHDP.