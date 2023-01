Le Rc Lens de Seko Fofana, dicte sa loi au PSG de Kylian Mbappé

Le Racing club de Lens porté par son capitaine, Seko Fofana, a mis fin à l'invincibilité du PSG, cette saison, ce dimanche 1er janvier 2022 en s'imposant (3-1).

Seko Fofana a sorti le grand jeu face au PSG, ce dimanche

Le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a sorti le grand jeu face au PSG de Kylian Mbappé ce dimanche.

L'Ivoirien a tout simplement été monstrueux dans ce match. Tranchant dans les duels, il a été un véritable poison pour les Parisiens et il a même été passeur sur le deuxième but lensois.

Après avoir récupéré le ballon devant sa propre surface à la 28e minute, Seko Fofana, efface rapidement deux joueurs parisiens, Soler et Verratti, avant de faire une longue passe en profondeur dans l'axe. Cette passe a mis hors de portée le redoutable défenseur espagnol, Sergio Ramos, laissant ainsi filer Openda. Celui-ci élimine ensuite Marquinhos et trompe Donnarumma d'une frappe placée à ras de terre.

Le reste de la rencontre a été un pure récital pour l'international ivoirien qui a totalement maîtrisé le milieu de terrain. Et son équipe s'est finalement imposée (3-1). Grace à cette victoire face au leader, le Racing club de Lens s'accroche ainsi à la 2e place .

Après la rencontre, la capitaine de RC Lens a affiché un discours de satisfaction face à la grosse performance accomplie. Cependant il garde tout de même la tête sur les épaules pour la suite du championnat.

« On savait que si on gagnait ce soir, ça allait être une grande soirée. On a fait tout ce qu’il fallait et on est récompensé à la fin face à une grande équipe du PSG. On peut être fiers de nous ce soir, on revient à quatre points. Il faut continuer comme ça. On est la première équipe à les faire tomber cette saison et aussi en 2023, et c’est un plaisir... On a un meilleur groupe que les saisons d’avant, il faut garder le même état d’esprit, ne pas se voir trop beau et continuer à bien travailler. Écouter les consignes du coach et mettre de l’énergie dans ce qui nous fait avancer et c’est comme ça qu’on est récompensé tout simplement. On essaye de trouver les solutions. On ne devait pas presser comme ça normalement et on a fait des changements ensuite. L’objectif ce soir était de bien les presser et on a été récompensé sur le troisième but, tout ce qu’on a mis en place, on a réussi et on est très content», a soutenu Seko Fofana, capitaine de RC Lens.