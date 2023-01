Charles Blé Goudé : "Je n’ai jamais douté que je m'en sortirais"

Charles Blé Goudé, 51 ans, est en Côte d'Ivoire depuis le samedi 26 novembre 2022. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a passé une dizaine d'années à la prison de Scheveningen. Toutefois, il assure n'avoir jamais douté de sa libération.

Charles Blé Goudé : "Je n’arrive toujours pas à croire que je suis là"

Cela fait pratiquement deux mois que Charles Blé Goudé a foulé le sol ivoirien après avoir passé près de dix ans à La Haye. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a été jugé pour crimes contre l'humanité par la CPI (Cour pénale internationale). Tout comme son mentor, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a été définitivement acquitté par les juges de la CPI.

Si Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan le 17 juin 2021, Charles Blé Goudé a dû attendre avant de regagner les siens. C'est finalement le 26 novembre 2022 que le patron du COJEP est revenu à Abidjan. Mais il affirme qu'il n'a jamais douté de son retour dans son pays.

"Toutes ces années de lutte, je n’ai jamais douté que je m'en sortirais. D’abord parce que je croyais en la justice, celle des hommes, mais surtout en celle de Dieu qui n’abandonne jamais", a dit Blé Goudé dans un discours à Nation ivoirienne pour la fin d'année.

"Je n’arrive toujours pas à croire que je suis là, parmi vous, à respirer le même air, à manger les mêmes plats, à rire des mêmes blagues, à rêver du même futur. La famille, les soeurs et frères, les amis, les camarades d’espoir, le pays, notre pays et moi au milieu de tout cela, des fêtes au milieu des miens, la tranquillité, la paix, etc. C'est ce miracle des choses banales, des choses simples dans la santé que je voudrais souhaiter à tous en cette fin d’année", a poursuivi l'ancien leader des jeunes patriotes.