L'affaire Datro prend une autre tournure, Né Marco reçoit du soutien

L’affaire Fofana Datro-(Abidjan City continue de faire des vagues. Les présidents de clubs de Ligue amateur ont été invités à faire bloc autour du président d’Abidjan City, Né Marco.

Né Marco demande l’annulation du transfert de Fofana Datro à Chelsea et reçoit du soutien

Le jeune attaquant ivoirien, Fofana Datro David s’est engagé avec Chelsea FC, il y a quelques jours, en provenance de Molde FK, pensionnaire de première division norvégienne. Le montant du transfert n’a pas été dévoilé, mais la presse anglaise parle d’un chèque de 12 M€ (7,8 milliards de F CFA).

Cependant, force est de constater qu’Abidjan City, club ivoirien de troisième division, qui était officiellement considéré comme le club formateur de l’attaquant de 20 ans, a été éjecté du parcours du jeune homme. Conséquence, le club n’a reçu aucun centime dans cette transaction.

En colère, le président d’Abidjan City, Né Marco, a adressé un courrier à la FIFA afin de suspendre le transfert de Datro. L’affaire continue de susciter de nombreuses réactions. Bien que critiqué par de nombreux observateurs, Né Marco a tout de même reçu le soutien d’un président de club. Il s’agit de Laurent Kouakou, président du Kimi FC de M'Bahiakro, qui a invité l’ensemble des clubs de la Ligue 1 a fait bloc derrière le président d’Abidjan City.

‘’ AFFAIRE DATRO DAVID - ABIDJAN CITY FC. CLUBS de FOOTBALL AMATEUR de Côte d'Ivoire, unissons maintenant nos forces autour d'un objectif commun, celui de la défense de nos droits pour faire en sorte qu’ABIDJAN CITY triomphe de son procès contre la MAUVAISE FOI DES PARENTS des anciens pensionnaires de nos écoles de football et des AGENTS VÉREUX de la Fédération ivoirienne de football. Une occasion pour interpeller les uns et les autres à cultiver les valeurs de probité et d'intégrité afin d'assainir le milieu du football ivoirien. Bonne et heureuse année 2023 à tous ceux qui sont purs dans leur pensée et qui donnent un sens divin à l'humanité. JE SUIS ABIDJAN CITY FOOTBALL CLUB‘’, a posté Laurent Kouakou sur sa page Facebook.