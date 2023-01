Musique : Featuring Debordo Leekunfa-Didi B, y a problème !

Debordo Leekunfa n’a finalement pas dévoilé, ce 31 décembre 2022, la chanson qu’il a réalisée en featuring avec Didi B. Le chanteur coupé décalé s’est expliqué dans un message posté sur sa page Facebook.

Featuring Debordo Leekunfa–Didi B : Les fans doivent encore patienter

Le lead vocal du groupe zouglou, Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, a décidé de tendre la main à l’artiste coupé décalé Debordo Leekunfa. En sa qualité de patron du label Gaou Production, il était le principal investisseur du concert live de l’ex-meilleur ami de feu DJ, Arafat, qui a eu lieu le 25 décembre 2022 à l'esplanade du Palais de la culture de Treichville.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Asalfo n’a pas investi en vain. En effet, le "Gaou magicien" a reconnu avoir eu un retour sur investissement après le concert de Debordo Leekunfa. Et tout porte à croire que la collaboration entre le chanteur zouglou et son cadet du coupé décalé va continuer en cette année 2023.

'''Pleins d'applaudissements pour le vieux A'SALFO. Vieux Olympia on le fera fin 2023. Bientôt un album de 10 titres '', a annoncé Debordo qui avait également annoncé une grosse surprise pour ces fans ce 31 décembre 2022. Il s’agissait, en effet, de la sortie d’une chanson réalisée en featuring avec le jeune rappeur ivoirien, Didi B. Mais la chanson n’a pas finalement été dévoilée. Le Mimi, est donc monté au créneau dans la soirée de ce lundi afin d’apporter des explications.

‘’ Bonjour à tous, mes chers fans, comme vous le savez, le son DO DO DO en feat avec Didi B devait normalement sortie ce 31 décembre à 23h59. Suite à un problème technique indépendamment de ma volonté, je n’ai pas pu mettre en ligne le do do do. Je tenais à m’excuser pour le désagrément causé. La nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement. Je vous remercie d’avance pour votre compréhension. Mettez Dieu dans tous ce que vous faites, car moi seul Dieu me gère ‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook.