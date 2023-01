3 ans après la mort d'Arafat, Carmen Sama à fond dans les affaires

La veuve de DJ Arafat, Carmen Sama est à fond dans ses affaires. Gros plan sur certaines des activités de la mère de la petite Rafna.

Voici quelques business de la belle Carmen Sama

Un peu plus de trois ans après la tragique disparition de son prince charmant, Ange Didier Houon alias DJ Arafat, la belle Yao Maryse Carmen, plus connue sous le nom de Carmen Sama, semble vivre une parfaite santé financière. C’est en tout cas ce que l’on peut penser au vu des dernières actions réalisées par la veuve de 26 ans à la mi-décembre 2022.

En effet, la mère de la petite Rafna Houon, qui s'est offerte récemment une voiture toute neuve d'une valeur de 50 millions de F CFA, a également fait un très grand geste à l'endroit de sa maman.

''Je viens de réaliser mon plus grand rêve, aujourd'hui. Une voiture plus une maison complètement aménagée pour la femme qui m'a donné la vie... Merci pour tout seigneur, je suis la plus heureuse", a informé Carmen Sama sur son compte Instagram.

Ces différentes actions ont attiré l'attention d'un certain nombre d'internautes s'interrogeant sur l'origine de la fortune de la veuve du Daishikan.

Suspectée par certains de s’adonner à la prostitution de luxe, Carmen Sama ne s’en préoccupe pas et ne manque pas d'afficher certaines de ses activités sur la toile.

Régulièrement utilisée comme égérie de certaines marques, Carmen Sama a également un pied dans l'événementiel. Elle a mis en place une structure d'hôtesses événementielles nommé C.S AGENCY. D’ailleurs, c'est cette agence qui a récemment assuré le concert de GIMS à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan.

De plus, la mère de Rafna va faire ses débuts dans le cinéma. En effet, des images d’elle en plein tournage, aux côtés de Gohou Michel, ont fait sensation sur la toile et ont vraiment été appréciées par plusieurs internautes. Selon les informations qui nous parviennent, Carmen Sama fera donc son apparition dans le film “Dans la peau d’un caïd”, bientôt diffusé sur les écrans.

Notons que Carmen Sama est également propriétaire de deux boutiques dans la commune de Cocody. Tenancière de Rafna Boutique, un commerce de vente de vêtements, articles et accessoires pour enfants, elle a ouvert en juin 2022 une autre boutique dénommée “Tropical”. Celle-ci est spécialisée dans la vente de lingeries mixtes, maillots de bain et autres articles tendances.