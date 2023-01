Côte d’Ivoire : Affi en deuil, une vice-presidente du FPI décédée

Le deuil frappe actuellement le Front populaire ivoirien (FPI) et Pascal Affi N’guessan. Adèle Mazon, épouse Dedi, vice-présidente en charge des fédérations du Haut Sassandra 2 et ancienne maire de la ville d’Issia, est décédée. L’information est livrée dans un communiqué par le secrétaire général et porte-parole du parti à la rose, Issiaka Sangaré.

Côte d’Ivoire : Pascal Affi N’Guessan pleure sa vice-présidente

Les nouvelles ne sont pas bonnes au Front populaire ivoirien. En effet, le FPI et Pascal Affi N’guessan sont inconsolables après le décès de Adèle Mazon, épouse Dedi, le mercredi 4 janvier 2023. La défunte occupait le poste de vice-présidente en charge des fédérations du Haut Sassandra. Ci-dessous l’intégralité du communiqué :

AVIS DE DÉCÈS

Le Président du parti a le regret d'annoncer le décès survenu ce jour, de la camarade Adèle MAZON Epse DEDI, Vice-Présidente du Fpi en charge des fédérations du Haut SASSANDRA 2.

En ces circonstances douloureuses le Président du parti présente les condoléances du parti à la famille de la défunte, et invite les membres de la Direction ainsi que l'ensemble des militants au recueillement dans l'attente du programme des obsèques.

Le Secrétaire Général et Porte parole

ISSIAKA SANGARÉ