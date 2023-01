Korhogo : Plus de 10 000 festivaliers au Festi-Ponvogo 2022

Korhogo-Depuis sept (7) années la Fondation Tchépé, présidée par Coulibaly Brahima, en collaboration avec la Mutuelle de développement de Ponvogo développent des stratégies de mobilisation des cadres et la population de la localité autour d'activités et infrastructures communautaires. Village situé dans la sous-préfecture de Koni et à 15 km de Korhogo, Ponvogo a célébré dans la ferveur la 8e édition de son Festival des arts et des cultures dénommée Festi-Ponvogo.

Korhogo : La 8e édition du Festi-Ponvogo pour valoriser la culture Sénoufo

Les 26, 27 et 28 décembre 2022, plus de dix mille (10 000) participants venus des quinze (15) villages alliés au village de Ponvogo n’ont pas boudé leur plaisir. La 8e edition était placée sous le thème "la culture Sénoufo au service du développement communautaire, l'exemple de Ponvogo». L'organisation desdites activités continuent de positionner le village de Ponvogo, comme un village carrefour de la valorisation de la culture Sénoufo.

Rituel d’adoration des génies

En effet, les directeurs généraux de l’Institut national des arts et de l’action culturel (Insaac) et du Palais de la culture d’Abidjan Treichville, professeur Ouattara Siaka et Koné Dodo, ainsi que le président du conseil d’administration de Côte d’Ivoire Energie,Yves Konan n’ont pas voulu se faire conter ce grand rendez-vous culturel.

Introduites au Festi-Ponvogo en 2021, les grandes innovations avec notamment la dimension spirituelle ont été renforcées en 2022. Ainsi, des rituels d’adoration dans le bois sacré et des eaux sacrées, le culte aux génies et la veillée catholique ont été organisés afin d’attirer les bénédictions du divin pour le bon déroulement des cérémonies pour la première journée du festival. Ces prières oecuméniques ont également pour objectif, à en croire le commissaire général de Festi-Ponvogo, de créer le ciment et la cohésion entre les différentes religions.

Distinction des promoteurs de la culture senoufo

Présidée par Françoise Leguennou-Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, la cérémonie de parrainage chapeautée par Moussa SORO, vice-président de la Fondation Tchépé et Dr Nanguin Coulibaly a été marquée par la distinction des grands acteurs de la promotion et de la valorisation de la culture senoufo. Il s’agit pêle-mêle du ministre Koné Dossongui, Koné Dodo, l’Insaac, Silué Boloba, Alexis Sekongo et feu Dr Coulibaly Yalamoussa, la ministre de la culture et bien d’autres.

« Globalement, nous pouvons dire que cette édition s’est très bien passée. Et nous sommes fiers. Notre reconnaissance va d’abord à Mme la ministre de la Culture qui a marqué un intérêt certain à partir de cette édition du festival des arts et de la culture de Ponvogo. Pour l’édition prochaine, vous savez, quand on fait un bond qualitatif, il faut s’asseoir et faire un bond qualitatif. Donc nous allons consolider les acquis et se projeter. Et, nous allons voir ce qu'il faut apporter comme innovation. Puis voir ce qu’il y a de plus attirant et voir que ce soit l’un des festivals culturels les plus vus du pays », a annoncé M. Coulibaly Brahima. Notons que les trois jours du Festival, ce sont plus de 10 mille festivaliers qui ont pu découvrir les us et valeurs de la richissime culture sénoufo.

Fusion entre balafon traditionnel et moderne

L’école du balafon parrainée par Prof. Ouattara Siaka, une autre innovation de l’édition 7, à été marquée en 2022 par le dialogue des cultures à travers un chevauchement entre le modernisme et la tradition. Activité de formation en balafon dans un mixte de modernisme et de traditionnel, l'appui technique et logistique de l’Insaac qui y était avec une forte délégation conduite par Dr Coulibaly Nanguin, Directeur de la formation Continue.

Les élèves en formation dans cet Institut ont séjourné dans le village et ont permis un partage d'expériences avec les balafonistes traditionnels de Ponvogo. Ils ont pu échanger sur la singularité de leurs instruments respectifs et la nécessité de renforcer leurs pratiques mutuelles pour une meilleure pratique du Balafon. Pour le moins qu’on puisse dire, la délégation des étudiants de l’Insaac s’est abreuvée à cette école des sages.

Des bénévoles de l’Unicef au rendez-vous

Une journée de sensibilisation sur l’utilisation des serviettes périodiques et de la lutte contre la drogue a servi de prétexte pour M. Stéphane Ouattara, président de l’Ong Bénévoles du Monde section Côte d’Ivoire avec la collaboration des bénévoles de U-Report de l’Unicef pour sensibiliser la jeunesse scolaire de Ponvogo. De la fabrication de savon liquide à la confection de cahiers, la jeunesse scolaire de Ponvogo a été instruite par Alex Kakpo, président du Lions Club Abidjan Flamboyant et les membres de son organisation. En soutien aux bénévoles, la sage-femme Ouattara Rosalie et le personnel médical du centre de santé Tchépé de Ponvogo ont également instruit les jeunes filles du village contre la précarité menstruelle.

Sercom Fondation Tchépé