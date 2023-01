Le couple Alafé victime de vol, son cuisinier emporte 15 millions FCFA

Mardi 1er novembre 2022, un jeune homme s'était incrusté au MPA Cosmetics boutique de l’actrice et chroniqueuse Marie-Paule Adjé et s’etait rendu coupable de vol. Deux mois plus tard, c’est au tour du couple Alafé, de se faire voler 15 millions de F CFA emporté par leur cuisinier.

Vol chez le couple Alafé, le cuisinier en fuite avec la somme de 15 millions F CFA

La talentueuse animatrice télé Nahomi Amoussou ou Tata Nahomi, est en couple avec le journaliste-écrivain, Alafé Wakili depuis 2010. On se souvient que le 11 octobre 2022 sur sa page Facebook l’animatrice a annoncé en grande pompe 12 ans de vie commune. « 11 octobre 2010 - 11 octobre 2022. Grâce à Dieu, ça fait 12 ans aujourd'hui que nous sommes officiellement unis. Wakili Alafé 12 ans de voyage, 12 ans de parcours ; 12 ans d'histoire. Joyeuses noces de soie à nous Wakili Alafe », a écrit Tata Nahomi.

Après ce moment de bonheur, le couple connaît un malheur. Dans la nuit du mercredi 4 janvier 2023, l’on apprend que le couple Alafé a été victime de vol portant sur la somme de 15 millions dérobée par le nommé Bruno maître cuisinier au domicile de l’animatrice Nahomi Amoussou, épouse Alafé.

« Avis de recherche pour vol, se faisant appeler Bruno, le sieur Awizoba Koffi Pitang maître cuisinier, est activement recherché pour vol d’argent chez ses employeurs. Prière contacter le +2250707692387 en cas d’informations utiles et pertinentes contre récompense », précise l’avis de recherche lancé par l’époux de Tata Nahomi.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci