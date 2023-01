Municipales : Un mouvement de soutien à Bictogo créé à Yopougon

Aider le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo à être le grand vainqueur des élections municipales à Yopougon en 2023. Tel est l’objectif que s’est assigné le mouvement "Yop pour Adama Bictogo"(YOPAB), créé il y a seulement un mois dans la plus grande commune de Côte d’Ivoire.

Un mouvement de soutien à Adama Bictogo présenté aux militants RHDP d’Agboville

« C’est un mouvement de soutien qui est né des jeunes, des hommes et des femmes des partis de l’opposition qui ont estimé qu’Adama Bictogo est le meilleur cheval pour la commune de Yopougon au détriment de leurs propres candidats. Nous avons de l’estime pour le candidat Bictogo et nous voulons l’accompagner dans la réussite de sa mission. Nous sommes sans ignorer que Yopougon est une zone difficile pour notre frère Adama Bictogo. C’est pourquoi, nous avons décidé de faire tout afin de le porter à tête de cette commune. À l’instar des communes de Koumassi et d’Abobo, nous les jeunes souhaitons que Yopougon soit aussi rayonnante, reluisante. Et, la personne capable de la transformer est bel et bien Adama Bictogo », a martelé Evia Ohomon, président de YOPAB.

C’était ce jeudi 5 janvier 2023, à l’issue de la rencontre qu’il a eue avec plusieurs délégués de secteurs, responsables des femmes et des jeunes du RHDP, à la bibliothèque Georges Niangoran Bouah d’Agboville. « Un mouvement de soutien à un fils d’Agboville d’où moi-même je viens, il était indispensable pour nous qu’on vienne voir nos parents pour leur confier sa candidature. Mieux, obtenir la bénédiction de la famille dans la conduite de notre mission », a-t-il poursuivi.

L’actuel député d’Agboville commune, Adama Bictogo, portera les couleurs du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix aux municipales à Yopougon, bastion de l’opposition. « Le choix d’Adama Bictogo est un choix de raison pour ne pas rompre la chaîne parce que la plus grande commune de Côte d’Ivoire , Yopougon ne peut pas échapper au parti au pouvoir qu’est le RHDP (…) Adama Bictogo est le choix idéal pour Yopougon pour mille raisons et avec lui, c’est sûr que nous allons arriver à gagner les élections », avait confié le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, par ailleurs maire de Yopougon, le vendredi 18 novembre 2022, à la mairie centrale au quartier Selmer.

Pour Evia Ohomon, la victoire du PDG du Groupe SNEDAI se fera dans le camp de l’opposition. « S’il doit remporter les élections à venir, la différence se fera dans le camp des partis de l’opposition et non au sein du RHDP. C’est pourquoi, nous souhaitons avoir avec nous ses parents d’Agboville et être aux côtés du candidat Adama Bictogo pour ratisser large à Yopougon », souhaite le natif de Grand-Yapo, village situé à environ 15km d’Agboville.

Au nom des militants du parti d’Alassane Ouattara à Agboville, Béhou Théodore a exprimé sa joie d’avoir été associé à une telle initiative. « Nous apprécions à sa juste valeur votre démarche de soutenir notre frère Adama Bictogo aux élections municipales à Yopougon. Adama Bictogo est et demeure un pur produit d’Agboville. C’est pourquoi, nous sommes heureux que, vous ayez décidé de le soutenir. Nous vous souhaitons bon vent et vous pouvez compter sur nous, car Adama Bictogo est une chance pour le RHDP, pour Agboville, pour Yopougon et pour toute la Côte d’Ivoire », a appuyé le premier vice-président de la coordination des déléguées de secteurs RHDP d’Agboville.

La délégation venue d’Abidjan a saisi l’occasion pour inviter les participants à la cérémonie de présentation officielle du mouvement "Yop pour Adama Bictogo", qui se tiendra le 14 janvier 2023 à Yopougon.

Tizié TO Bi

Correspondant régional