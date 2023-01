​ Les folles confidences de Daysie sur son intimité

Invitée récemment à l'émission ''Les femmes d'ici '' diffusée sur la chaîne NCI, la chanteuse ivoirienne, Daysie , a encore fait parler d'elle .

Daysie '' s’il le truc qu’il faut, là où il le faut. S’il veut, qu’il dorme (...) ''

La chanteuse ivoirienne Daysie est réputée pour son franc-parler. Régulièrement invitée sur les plateaux télé, cette ravissante jeune dame ne mâche pas vraiment ses mots.

Invitée récemment à l'émission Showbuzz diffusée sur la chaîne NCI, elle a clairement révélé qu’elle est beaucoup courtisée par des hommes mariés. Elle a également fait savoir qu'elle est, par moment, interpellée par les épouses de ces derniers. Et elle leur a même envoyé un petit message : "Le fait que vos maris me draguent, ce n’est pas ma faute. En fait, il faut arrêter d'appeler des filles dehors pour leur dire mon mari est en train de te draguer. Règle tes problèmes avec ton mari dedans. De toutes les façons, la plupart des gens qui me draguent sont mariés, je fais beaucoup d'effets aux hommes. Après, le statut, c'est autre chose, car il y en a qui sont mariés et d'autres pas...", avait-elle affirmé.

La belle Daysie était encore sur la chaîne NCI ces derniers jours. Et plus précisément å l'émission '' Les femmes d'ici ''. Face à la question de savoir si elle pouvait entretenir un homme, la chanteuse a été très claire. Elle dit être prête à s'occuper d'un homme qui l'a satisfait sexuellement.

‘’…Moi, les gens connaissent déjà mes conditions…S’il a le truc qu’il faut, là où il le faut…S’il veut, qu’il dorme, moi-même je vais chercher et je viens je lui donne…’’ a-t-elle indiqué ‘’…Il y a des gens qui sont malades, j’en fais partie…’’, a-t-elle avoué.