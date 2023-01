Côte d’Ivoire : Ouattara s'engage pour un soutien plus accru aux PME

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 6 janvier 2023 est largement dominée par les présentations de voeux au chef de l'État, Alassane Ouattara.

Revue de presse : Les présentations de voeux à Alassane Ouattara

L'Essor ivoirien nous apprend que lors de la présentation de vœu de Nouvel an hier , le président ivoirien sest 'engagé pour un soutien plus accru aux PME en 2023.

Le Patriote relaie des propos du président de la République lors de la présentation de voeux de Nouvel an aux corps constitués : '' Notre pays est resté l'une des économies les plus puissantes au monde '', indique ledit journal quand L'Avenir mentionne à sa une '' vœux de la Nation au chef de l'État, le leadership de Ouattara magnifié par tous '' .

'' La présentation de voeux au chef de l'État : l'armée prête à toute éventualité '', lit-on à la Une du journal Notre Voie. L'Expression pointe à sa une '' voeux de nouvel an au chef de l'État, Alassane Ouattara met l'armée en alerte '' . Pour sa part, L'Inter affiche à sa page d'ouverture '' Présentation des voeux de nouvel an, Ouattara fait une promesse à l'armée. Le corps diplomatique pour des élections inclusives et apaisées '' .

D'autres sujets ont également été traités dans la titrologie de ce vendredi. Le Mandat s'est plutôt intéressé aux élections municipales et régionales en annonçant '' le grand retour de KKB à Port Bouet '' . Le Quotidien d'Abidjan mentionne à sa page d'ouverture : '' Après l'annonce d'un grand rassemblement depuis Adzopé, Ouattara tente en vain d'arracher la jeunesse à Gbagbo '''. Le Sursaut barre à sa une '' déchet toxique, des victimes réclament 1,2 milliards à une banque. Voici le dossier transmis au président Ouattara '' . Quant au journal Le Rassemblement, il indique à sa page d'accueil : '' Autoroute Yakro-Tiebissou, le péage effectif à partir du 9 janvier. Les différents tarifs arrêtés'' .