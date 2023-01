Gabon : Qui est Alain Claude Bilie-By-Nze, nommé Premier ministre

Un nouveau Premier ministre au Gabon. Alain Claude Bilie-By-Nze a été nommé le lundi 9 janvier 2023 par le président Ali Bongo Ondimba qui a également désigné l’ex-chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda, vice-présidente de la République.

Gabon : Claude Bilie-By-Nze succède à Rose Christiane Ossouka à la Primature

Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a nommé Alain-Claude Bilie-By-Nze en tant que Premier ministre, en remplacement de Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée, vice-présidente de la République, a annoncé la présidence gabonaise le lundi 9 janvier 2023.

"Par décret du président de la République (...) est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Alain-Claude Bilie-By-Nze. Le président de la République a chargé le Premier ministre de former le nouveau gouvernement", a déclaré devant la presse le secrétaire général de la présidence, Jean-Yves Teale.

Alain-Claude Bilie-By-Nze, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006, était vice-Premier ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Il a été à la tête de nombreux ministères depuis 2006.

Pour rappel, c’est en 2006 qu’il a fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué à la Communication, porte-parole du gouvernement gabonais et sans interruption, il a occupé plusieurs autres portefeuilles ministériels.

En juillet 2020, il devient ministre d’État, ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques. Lors du remaniement ministériel de mars 2022, il est maintenu en tant que ministre d’État, ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques auquel on a rajouté le poste de porte-parole du gouvernement.

En octobre 2022, Alain-Claude Bilie-By-Nze est nommé vice-premier ministre et il conserve le ministère de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, ainsi que le poste de porte-parole du gouvernement.

« Dans ce contexte électoraliste en effet, en le portant Premier ministre, il est fait patron de l’administration gabonaise, mais comme de tradition, il sera aussi le directeur national de campagne du président de la République », a estimé dans un article, lundi, le journal gabonais Gabon Review.

Rose Christiane Ossouka Raponda, 59 ans, ancienne maire de la capitale Libreville et ministre de la Défense, quitte la primature ce lundi pour occuper le poste de vice-président de la République, resté vide depuis le limogeage de Pierre Claver Maganga Moussavou en mai 2019.