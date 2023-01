Côte d'Ivoire : Un cadre offre des poteaux solaires au village d' Akampo

Il y avait de la joie le dimanche 8 janvier 2023 dans le cœur des habitants d'Akampo, village de la commune d’Agboville. Et pour cause, la localité située à environ 10 kilomètres de la ville a vu la mise sous tension de ses poteaux à énergie solaire. C'est une initiative de Bertrand Ocho Kokou, cadre du département.

Agboville : Depuis Akampo, les jeunes avouent s’inspirer du leadership de Dimba Pierre

« Nous sommes ici pour la remise officielle de lampadaires solaires pour l’éclairage du village. Pour la première étape, nous avons installé environ 20 poteaux et nous comptons renforcer au fur et à mesure. C’est pour nous la manifestation de l’amour que nous avons pour nos parents. Nous avons la chance d’avoir un ministre, président de conseil régional qui travaille beaucoup et ça, il faut le reconnaitre. Mais il ne peut tout faire, car le chantier est vaste. Et, c’est ce que je suis en train de faire. Aujourd’hui, c’est la lumière pour Akampo, demain ça sera autre chose peut-être pour ce village ou un autre village. Nous sommes là pour apporter à notre petit niveau ce développement et nous allons travailler pour y arriver. Nous allons travailler pour être des leaders, des hommes d’impact », a indiqué le donateur, à l’issue de la cérémonie qui s’est tenue à la place publique du village.

Pour Bertrand Ocho Kokou, la jeunesse est la force de la nation, mais aussi de l’avenir. « Si le président Alassane Ouattara a dédié cette année à cette jeunesse, c’est à saluer et nous devons travailler afin d’être à la hauteur. C’est pourquoi, j’encourage tous les jeunes qui pensent au développement de l’Agnéby-Tiassa à bien travailler à l’école, dans leur service, leur activité afin de répondre aux attentes des parents, des populations d’Agboville et de toute la Côte d’Ivoire », a-t-il conseillé.

Et l’ingénieur en génie civil de poursuivre : « Il faut que nous soyons unis, car il n’y pas de développement sans unité, sans paix. »

Bien avant, Arsène Édi N’Cho, président de l’Union de la jeunesse communale d’Agboville(UJCA) a exprimé sa gratitude à l’endroit du donateur. « Votre geste relève du sens de la responsabilité, car il permet d’apporter un impact direct sur le quotidien des parents. C’est de cette jeunesse dont Agboville a besoin (...) Nous nous inspirons du leadership du président du conseil régional, le ministre Dimba N’Gou Pierre qui a fait et qui continue de faire beaucoup pour la région. Et donc, il est important pour nous aussi d’être une jeunesse dynamique et responsable. C’est pourquoi au nom de tous les présidents de jeunes de la commune, nous vous disons merci infiniment », a déclaré le coordonnateur régional de la FENUJECI (Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d’Ivoire).

« C’est une immense joie pour nous, aujourd’hui, d’avoir cet équipement. Ici à Akampo, nous ne sommes pas loin de la haute tension, mais malheureusement, nous n’avons pas d’électricité. C’est donc un ouf de soulagement pour nous avec ces poteaux solaires qui vont éclairer notre village. Merci beaucoup à notre fils, Ocho Bertrand pour ce geste », a confié Aka Sonan Alfred, chef d’Akampo.

Tizié TO Bi

Correspondant régional