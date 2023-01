Côte d'Ivoire: Ce que préconise le MFA après la libération des soldats ivoiriens

Le Mouvement des forces d’avenir (MFA) se réjouit de la libération, après six mois de détention, des soldats ivoiriens anciennement détenus au Mali. Dans la déclaration ci-dessous, son président Yaya Fofana salue la sagesse politique du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara et préconise à l’avenir, que toutes les dispositions de présence de notre armée sur un sol étranger, soient respectées en conformité avec les réglementations tant locales et qu’étrangères.

Yaya Fofana, président du MFA : "Pourquoi le peuple ivoirien doit traduire sa reconnaissance au président Alassane Ouattara"

En date du 5 janvier 2023, le Mouvement des forces d’avenir (MFA) a observé que les soldats ivoiriens détenus en République du Mali, depuis le 10 juillet 2022, ont été graciés par le colonel ASSIMI GOITA, président de la transition malienne. Cette grâce accordée à nos vaillants soldats et soldates, annule tous les crimes qui leur étaient attribués.

C’est le lieu de remercier de manière exceptionnelle et d’adresser nos félicitations, à Son excellence Alassane OUATTARA, président de la République de Côte d’Ivoire, pour la diplomatie dont il a fait preuve, en faveur d’un meilleur dénouement, de cette situation qui était de nature a entravé des liens séculaires entre deux États frères, notamment la République du Mali et la République de Côte d’Ivoire.

Le MFA adresse également des remerciements au chef de l’Etat, ASSIMI GOITA, président de la transition de la République frère du Mali, pour la hauteur d’esprit et l’humanisme dont il a fait montre, au profit de nos soldats, en leur accordant la grâce présidentielle.

Pour rappel, nos soldats avaient été envoyés au Mali, afin d’apporter un appui à un contingent de sécurisation présent sur le sol malien. Malheureusement, en raison de certaines irrégularités administratives, nos forces de sécurité ont été confondues en une branche armée pouvant impacter sur la stabilité du Mali. Lesdits soldats ayant recouvré la liberté grâce à la sagesse du président Alassane OUATTARA, le MFA exhorte et souhaite que le peuple ivoirien, traduise sa reconnaissance à Son Excellence Alassane OUATTARA qui n’a ménagé aucun effort et n’a réprimé aucune autorité ivoirienne, pour ces manquements qui pourraient mettre en doute le professionnalisme des administrateurs de notre armée. Monsieur le Président, soyez-en remercié pour votre initiative victorieuse.

Par ailleurs, le MFA préconise à l’avenir, que toutes les dispositions de présence de notre armée sur un sol étranger, soient respectées en conformité avec les réglementations tant locales et qu’étrangères.

Ainsi, le MFA souhaite un bon retour à l’endroit de nos vaillants soldats dans leurs familles respectives, la paix dans leur ménage et un plein succès dans leur profession.

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire et le MFA Unie et fraternelle.

Fait à Abidjan le 9 janvier 2023

Le Président YAYA Fofana