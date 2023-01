Agboville accueille la Journée mondiale de la culture africaine

Après Adiaké en 2022, Agboville sera en attraction les 23 et 24 janvier prochain, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante (JMCA) 2023.

Agboville accueille la journée mondiale des cultures africaines et afrodescendante (JMCA) 2023

C'est une initiative du Comité des journées pour la mobilisation des cultures africaines (COJMCA), en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, de l’UNESCO et de l’Union Africaine. Des panels, expositions, tables-rondes et des animations culturelles meubleront ces journées placées sous le thème : "l’Afrique et les percussions". Pour Wakili Alafé, président du comité d’organisation, les percussions, notamment le Djembé incarne l’expression de l’identité africaine.

« Les percussions africaines ont perdu au fil des années leur véritable dimension culturelle et sociale. Nous avons placé cette année sous ce thème purement ludique, dont le caractère envoûtant contribue à les enfermer dans la sphère d’un exotisme convenu pour touristes ou celle purement récréative du show-biz, afin de rythmer les productions standards des groupes à la mode. Nous voulons revenir aux origines mêmes de la fonction des percussions dans la vie des Africains. Les percussions ont, depuis l’origine, toujours rythmé la vie de l’Africain de la naissance à la mort. Elles constituent la polyrythmie de toutes les activités humaines, comme le travail aux champs, et de toutes les croyances, lorsqu’il s’agit d’éloigner les mauvais esprits ou de communiquer avec l’invisible. Elles sont, dans notre culture, avec les chants, les danses et les masques sacrés, associées au savoir et au pouvoir », a expliqué le patron du quotidien L'intelligent d'Abidjan.

Et le journaliste-écrivain d'ajouter : « Les percussions ne proposent pas un simple accompagnement musical, elles sont un véritable langage et, comme les danses, les masques, les mythologies propres à chaque ethnie et à chaque territoire ou les cérémonies rituelles, elles ont une profonde signification politique, sociale et culturelle. ».

Le rôle de la JMCA est, selon Wakili Alafé, de réconcilier les Africains avec eux-mêmes en revenant à l’essence même de leur(s) culture(s). « Il s’agit de montrer des spectacles particulièrement récréatifs. Nous voulons aussi informer et faire connaître les cultures africaines et afro-descendantes. Qui connaît l’influence du tambour africain dans les Caraïbes, notamment à Cuba, et dans le Nouveau Monde ? », s'interroge Wakili Alafé.

C'est en novembre 2019 que la 40e session de la Conférence générale de l’UNESCO a proclamé le 24 janvier de chaque année Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Cette date coïncide avec celle de l’adoption de la Charte de la renaissance culturelle africaine en 2006 par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. Cette célébration est le résultat des efforts menés par le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (RAPEC) avec l’appui de Cités et Gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique).