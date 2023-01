Badro Escobar explique son absence d'Instagram

Badro Escobar de son vrai nom Badredine Hussein ne publie pas sur réseau social Instagram depuis août 2022. Le vendredi 6 janvier 2023, il a annoncé sur sa page Facebook son nouveau compte Instagram.

Badro Escobar : ‘’Mon compte initial sur Instagram a été bloqué…’’

Depuis août 2022, les abonnées Instagram du ‘’ blanc de la chine’’ n’ont pas eu de ses nouvelles. Contacté par la rédaction d'Afriquesur7, l’ex-compagnon de DJ Arafat livre la raison de son silence sur Instagram depuis plus de cinq mois.

‘’ Mon compte initial sur Instagram a été bloqué. Plusieurs tentatives de récupération ont été un échec. J’ai donc jugé mieux de reprendre à zéro. J’ai un nouveau compte Instagram depuis quatre jours et j’ai même partagé le compte sur ma page Facebook’’, a confié l'ancien compagnon de DJ Arafat.

Faut-il le rappeler, Badro Escobar fait partie des anciennes personnes proches du Beerus Sama auxquelles Tina Glamour accorde beaucoup d’importance. Pour la commémoration de l’an 2 du décès de l'ex-fiancé de Carmen Sama, Badro était encore au four et au moulin. On l’a vu à la tête de la délégation de la Yorogang qui a installé l’enseigne lumineuse sur le lieu de l’accident de Dj Arafat.

Aussi, l’on se souvient de la manière dont il avait magnifié dame Logbo Valentine, le jour de la fête des Mères. Badro Escobar a encore fait un grand geste à l'endroit de Tina Glamour, la mère du Daishikan, à qui il a offert une voiture neuve, comme le témoigne une vidéo postée sur la page Facebook de Badro.

Badro Escobar dispose à présent d’environ 400 000 abonnés sur sa page officielle Facebook. Son ancien compte Instagram comptait environ 400 000 followers.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci