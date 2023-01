Côte d'Ivoire : Dépêchée à Daoukro, ce que Kandia a confié à Bédié

Ce lundi 9 janvier 2023, la ministre Kandia Camara s'est rendue dans la localité de Daoukro pour annoncer à l’ex-président Henri Konan Bédié la tenue de la session 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix à Yamoussoukro.

Côte d'Ivoire : Ce que Kandia Camara a fait chez Bédié

La région du Bélier ville qui a vu naître le père fondateur de la Côte d’Ivoire accueillera la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix session 2022, organisée pour la toute première fois en Côte d’Ivoire.

La cheffe de la diplomatie accompagnée de son directeur de cabinet était l'envoyée du président Alassane Ouattara, dans le cadre de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix qui se tiendra pour la première fois en Côte d’Ivoire le 8 février 2023 à Yamoussoukro.

« Nous sommes en début d’année, c’est le Nouvel An et comme de coutume ce sont des vœux qui sont présentés. Donc, nous sommes là ce matin envoyés par son excellence Alassane Ouattara, président de la République, porteurs de plusieurs messages. Le premier message a trait à des vœux qu’il nous a demandé d’adresser à son aîné, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, des vœux de santé, de longévité, de bonheur et de paix”, a indiqué l'ex-ministre de l'Éducation nationale.

“Ensuite, il nous a chargés de lui présenter toutes ses condoléances pour le décès de ces deux neveux et nièces. Nous avons porté ce message au président Henri Konan Bédié. Enfin, il nous a chargés de lui porter la nouvelle concernant l’organisation, le 8 février prochain, de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix. Et ce prix cette année sera décerné à la chancelière Angela Merkel. Nous sommes donc porteurs de cet important message à l’endroit du président Henri Konan Bédié qui est le protecteur du prix”, a-t-elle dit.

Rappelons que le prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix est un prix honorifique. Le prix se propose d’honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la Charte des Nations unies et de l’Acte constitutif de l’UNESCO.

Cette fois, le choix du jury s'est porté sur Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. En 2019, c’est Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie qui a été lauréat de l’édition 2019 de ce prix.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci