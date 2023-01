Bingerville : Pourquoi le chef de M’Batto-Bouaké a été arrêté

Le chef du village de M’Batto-Bouaké (sous-préfecture de Bingerville), Anoman Badiglon Edouard, a été mis aux arrêts le mercredi 11 janvier 2023 à la Brigade de recherche à Abidjan et conduit au Pôle pénal, économique et financier, après avoir évité pendant longtemps, de répondre aux convocations.

Bingerville : Accusé de malversations, le chef de village de M’Batto-Bouaké mis aux arrêts

Selon nos informations, le chef Anoman Badiglon Edouard est inculpé pour «blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux portant sur plus de 36 milliards de francs CFA » suite à la commission rogatoire du Pôle pénal, économique et financier qui a enquêté et entendu toutes les parties au conflit.

L’arrestation du chef de M’Batto-Bouaké fait suite à plusieurs plaintes pendantes devant la justice en rapport avec la gestion du foncier du village. La gestion du foncier par Anoman Badiglon Edouard a longtemps été décriée par les villageois qui voyaient leurs terres spoliées et bradées. Ce qui lui avait valu une suspension de 6 mois par le préfet d’Abidjan le 21 juillet 2020.

Pendant sa période de mise à l’écart, la chefferie intérimaire a découvert avec stupéfaction les malversations foncières du chef suspendu. Notamment, une convention de lotissement de terres appartenant à des villageois, avec la part belle à l’opérateur GEDF.

Le commissaire de justice qui a analysé le guide du lotissement M’Batto-Bouaké a dressé un rapport des plus accablant. Selon son procès-verbal, « il a été constaté plusieurs irrégularités et anomalies mettant en cause une gestion désastreuse faite par la précédente équipe dirigeante et l’opérateur GEDF qui a réalisé ledit lotissement, suite aux nombreuses plaintes des villageois».

On peut lire dans ledit PV que, selon la convention signée le 20 mars 2015, dont nous avons obtenu copie, le lotissement a produit 3028 lots. Sur ce total, 908 lots, soit 30 % devraient revenir à GEDF et 2120 lots à la communauté villageoise, soit 70 %. Dans la réalité des faits, révélée par le guide, l’opérateur s’en est tiré avec 1 559 lots au lieu des 908 lots comme stipulé par la convention, soit 51 % des lots. Il reste à la communauté villageoise 1 469 lots correspondant à 48,5% de la surface lotie. En outre, 1559 lots ont déjà été vendus dont 743 par l’opérateur GEDF.

« L’évaluation a consisté à faire l’inventaire du nombre de lots inscrits dans le guide et à identifier ceux qui sont inscrits au nom de l’opérateur et ceux qui sont inscrits au nom des familles villageoises. Sur cette base, nous avons identifié toutes les ventes faites et qui donnent lieu à une attestation de cession signée par le chef du village moyennant un montant à payer de quatre cent mille francs (4000 000) francs CFA qui doivent aller dans le trésor du village », constate le commissaire de justice.

Faisant suite à cela, le 13 avril 2022, le Conseil d’Etat a annulé « l’arrêté n°16-0146/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 16 juin 2016 du ministère de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé M’Batto Bouaké, commune de Bingerville ». Un ouf de soulagement pour les propriétaires terriens qui n’ont pas manqué de remercier la justice et le chef de l’Etat.

Ce sont autant de faits graves, sans compter une autre affaire concernant le lotissement «Aponian Résidentiel » et bien d’autres qui ont poussé les propriétaires terriens à ester en justice pour mettre fin aux agissements d’Anoman Badiglon Edouard.

Aux dernières nouvelles, le chef Badiglon a été remis en liberté, mercredi nuit, après des interventions tous azimuts, entre autres de l'association des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il a obtenu la liberté mais est placé sous contrôle judiciaire.