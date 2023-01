Blé Goudé : "Je connais le président Gbagbo mieux que quiconque"

Après 11 ans d’absence en terre ivoirienne, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), de retour au pays, avait promis un grand déballage ce mercredi 11 janvier 2023 à la maison de la presse d’Abidjan-Plateau. L’homme de Guiberoua revient sur sa supposée trahison envers son ex-compagnon de cellule Laurent Gbagbo.

Blé Goudé : « Ceux qui créent les clans autour de Gbagbo, en réalité ne sont pas pour Gbagbo »

Arrivé sur les lieux à 11h10 minutes, une minute avant le lancement, sans transition Charles Blé Goudé se tient au pupitre, prend la parole. Il adresse des mots chaleureux aux personnalités de son parti et son avocat maître N’dri Claver. Ensuite, l’ex-ministre de la Jeunesse a tenu à observer avant tout propos, un moment de silence en l’honneur de toutes les victimes des différentes crises qu’a connues la Côte d’Ivoire.

Parlant des relations qu’il entretient pour l’heure, avec le président Laurent Gbagbo, chef du Parti des peuples Africains-Côte d’ivoire (PPA-CI), Blé Goudé rassure et indexe ceux qui veulent à tout prix la division entre lui et celui qu’il appelle mon "maître".

« Il n’y aura pas de rupture entre le président Gbagbo et moi, les liens que nous avons sont des liens parentés. Et ces liens de famille n’ont rien à voir avec la politique », dit-il.

« Je n’ignore pas Laurent Gbagbo les sujets que j’évoque maintenant, il n’est pas concerné », a-a-t-il lancé en réponse aux préoccupations de certains journalistes qui décrivent plutôt une négligence de sa part envers son mentor depuis son arrivée en Côte d’Ivoire. « Ceux qui créent les clans autour de Laurent Gbagbo, en réalité ne sont pas pour Gbagbo. Moi, je connais le président Gbagbo mieux que quiconque, même plus que ses enfants. Et j’en profite pour lancer un appel à la jeunesse ivoirienne, on ne parle pas de son père en public. C’est ainsi que je ne parlerais pas du président Laurent Gbagbo en public. Ceux qui espèrent un conflit ouvert entre Charles Blé et Laurent Gbagbo pour avoir une existence politique qu’ils aillent revoir leur copie. La stratégie est très mauvaise », a martelé l’ancien membre de la Fédération Estudiantine de Côte d’Ivoire (FESCI).

Blé Goudé dénonce trop de commentaires et d’interprétations sur sa relation avec le président Laurent Gbagbo. Pour lui, la seule chose qui est vraie, c'est qu’il n’est pas membre du parti de Gbagbo, le PPA-CI. "Tout comme je n’ai pas été membre du FPI hier. Je suis un garçon libre, et c’est comme ça que je commence. Oui ! Libre de mes ambitions et convictions politiques », a-t-il martelé.

Désormais âgé de 50 ans, le quinquagénaire n’écarte pas ses ambitions pour le pouvoir présidentiel en 2025. Et ce compte tenu de son engagement à un processus de paix. « Il faut écrire les choses autrement, je n’ai pas d’affinité avec un parti politique, mais je connais des personnalités politiques. Pour ma part, je compte participer au processus de paix, (…), il ne s’agit pas d’une histoire d'appartenance à Alassane Ouattara, il est de passage ! Moi, je veux gouverner la Côte d’Ivoire demain », ambitionne-t-il. Selon Blé Goudé, il est temps pour la Côte d’Ivoire d’écrire sa nouvelle page, en pansant les plaies du passé.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci