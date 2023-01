Sénégal : Diomansy Kamara demande à Aliou Cissé de démissionner

Diomansy Kamara encense Aliou Cissé et lui demande de céder les commandes de la sélection sénégalaise. Dès son arrivée à la tête de l’équipe nationale en tant qu’entraineur des Lions de la Teranga, l’ancien international sénégalais a hissé haut les couleurs de son pays en termes de football. Au regard de son parcours impressionnant, un de ses anciens coéquipier lui exhorte de partir de la sélection, a publié le media sénégalais, Sene News.

Diomansy Kamara : « Pourquoi j’ai demandé à Aliou Cissé de quitter la sélection »

Aliou Cissé a suffisamment fait ses preuves à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Il esyt vainqueur de la CAN 2021 (Coupe d’Afrique des Nations) et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Diomansy Kamara, ancien international sénégalais, estime qu’il est temps pour son compatriote de céder les commandes de la sélection. Il lui demande de partir la tête haute comme un héros. Selon l’ancien attaquant sénégalais, Aliou Cissé ne ferait que sortir par la grande porte s’il profitait de ses exploits actuels pour renoncer à son poste.

« Au-delà même du football et au-delà même qu’il soit le coach de l’équipe nationale du Sénégal, on a beaucoup d’échanges. Et moi, on a eu un échange où je lui ai conseillé de quitter la sélection juste après le mondial. Parce que je pense qu’il a atteint le sommet et quand on est en haut avec une victoire en CAN, avec deux qualifications en coupe du monde (…). Mais là où le bât blesse où les Sénégalais réfléchissent. On se dit est-ce que Aliou Cissé a encore cette capacité d’avoir l’énergie pour ramener… », a déclaré Diomansy Kamara lors d’une émission Talents d’Afrique sur Canal plus.

Pour l’ancien international sénégalais, le football, c’est des cycles. Alors, Aliou Cissé a fait un cycle avec sa sélection où il est sorti vainqueur. Aujourd’hui, il n’est donc pas évident qu’il fasse mieux.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci